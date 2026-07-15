Samsung dünya akıllı telefon pazarında liderliği yeniden ele geçirdi

Güney Koreli Samsung şirketi, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre dünya akıllı telefon pazarında yeniden birinci sıraya yükseldi. Birkaç ay önce sıralamada lider olan Apple, bu kez yerini ana rakibine bırakmak zorunda kaldı. Counterpoint Research analiz şirketinin yeni raporu, teknoloji dünyasındaki güç dengelerinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma verilerine göre, Samsung'un dünya pazarındaki payı yüzde 24'e ulaştı ve bu, tüm akıllı telefon üreticileri arasındaki en iyi performans oldu. Analistler, bu büyümenin ana itici gücü olarak Mart ayında tanıtılan Galaxy S26 amiral gemisi serisini gösteriyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra modeli, tüketiciler arasında en popüler cihaz haline geldi.

Apple rekorları ve pazar sorunları

Apple liderliği kaybetmiş olsa da, şirket mutlak rakamlar bazında büyümeye devam ediyor. Cupertino devi, akıllı telefon sevkiyat hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artırdı ve yüzde 20'lik pazar payı ile kendi çeyreklik rekorunu kırdı. iPhone 17 modeli, dünyanın en çok satan akıllı telefonu unvanını korudu.

Ancak Apple'ın büyümesini bir dizi faktör engelledi. Özellikle bellek çipi tedarikindeki sorunlar, eski nesil iPhone cihazlarına olan talebin azalması ve özellikle Çin pazarındaki yavaşlama, şirketin sonuçlarını olumsuz etkiledi. Counterpoint uzmanları, lider değişikliğini küresel bellek kıtlığı ile de ilişkilendiriyor.

Yapay zeka (AI) endüstrisinin hızla gelişmesi sonucunda RAM çiplerine olan talep arttı. Bu durum, dünya genelinde bileşen kıtlığına yol açtı. Üreticiler, mevcut kaynakları yalnızca en yeni ve pahalı modeller için kullanmak zorunda kaldı; bu da akıllı telefon fiyatlarının artmasına ve genel talebin soğumasına neden oldu.

Samsung'un stratejik üstünlüğü

Samsung, kendi bellek çipi üretim tesislerine sahip olması sayesinde bu durumda oldukça avantajlı bir konuma yerleşti. Yılın başında birçok modelin fiyatı artmasına rağmen, şirket Galaxy S26 Ultra'nın fiyatını değiştirmedi. Fiyat istikrarı, bu amiral gemisinin başarılı satışını sağlayan önemli faktörlerden biri oldu.

Buna rağmen, Samsung'un liderliği geçici olabilir. Analistler, yılın ikinci yarısında, özellikle sonbahar aylarında rekabetin daha da kızışacağını öngörüyor. Geleneksel olarak Apple, sonbaharda yeni nesil iPhone 18 akıllı telefonlarını tanıtacak ve bu durum pazar dengesini yeniden değiştirebilir.

Genel olarak 2026 yılının tüm akıllı telefon endüstrisi için zorlu geçmesi bekleniyor. Bileşen tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve fiyat artışları nedeniyle dünya pazarındaki akıllı telefon sevkiyat hacmi yaklaşık yüzde 14 oranında daralabilir. Bu durum, üreticilerden daha esnek ve agresif pazarlama stratejileri talep ediyor.