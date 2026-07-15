Mikel Oyarzabal İspanya milli takımı tarihinde rekor kırdı

Mikel Oyarzabal bu sezon İspanya milli takımı formasıyla 14 gol kaydetti.

Bu sonuç, İspanya milli takımı tarihinde bir sezonda kaydedilen en yüksek gol sayısı olarak tarihe geçti.

Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergiliyor. Turnuvada 5 gol atarak organizasyonun en golcü oyuncularından biri oldu.

Çoğu zaman büyük yıldızların gölgesinde kalsa da sahada istikrarlı oyunu, kritik anlardaki golleri ve takıma sağladığı katkıyla kalitesini kanıtlıyor.

