İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki kaptanı: Declan Rice değil, Jude Bellingham seçildi

·24·Spor
İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki kaptanı: Declan Rice değil, Jude Bellingham seçildi

İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Gabriel Agbonlahor, "Üç Aslanlar"ın bir sonraki kaptanının kim olacağı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. Agbonlahor'a göre, Harry Kane kariyerini noktaladığında kaptanlık pazubandını Arsenal orta sahası Declan Rice değil, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham hak ederek devralacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Agbonlahor, talkSPORT'a verdiği röportajda Bellingham'ın sahadaki liderlik özelliklerini övgüyle bahsetti. Thomas Tuchel kısa süre önce Declan Rice'ın takımın ikinci kaptanı olacağını açıklamış olsa da, eski futbolcu bu konuda net bir duruş sergiliyor. Agbonlahor, Bellingham'ın genç yaşına rağmen takımı peşinden sürükleme yeteneğinin onu ana aday haline getirdiğini vurguluyor.

Zinedine Zidane ile kıyaslama

Agbonlahor, Jude Bellingham'ı efsanevi Fransız futbolcu Zinedine Zidane ile kıyasladı. Ona göre genç orta sahanın oyun tarzı ve sahadaki hareketleri, 1998'de Fransa'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan Zidane'ı anımsatıyor. Bellingham'ın sadece tekniği değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı da uzmanların takdirini topluyor.

Goal.com'un haberine göre, Bellingham'ın son büyük turnuvalardaki performansı statüsünü daha da sağlamlaştırdı. Özellikle kritik maçlarda attığı goller ve takım ruhunu yükseltmedeki katkısı, onu İngiltere Milli Takımı'nın gerçek motoru haline getirdi. Agbonlahor'a göre bu konuda fazla tartışmaya gerek yok ve Jude tek mantıklı seçim.

Bellingham'ın eski takım arkadaşı Harlee Dean de bu görüşlere katılıyor. Dean, futbolcunun Birmingham City'deki ilk adımlarından itibaren doğal bir otoriteye sahip olduğunu fark ettiğini belirtti. Dean'e göre Jude, kaptanlık pazubandını arzulamasa bile sahadaki tavırlarıyla takımın gayriresmi lideri olmaya devam edecek.

Şu anda Harry Kane, İngiltere Milli Takımı kaptanı olarak görevine devam ediyor. Ancak analistler, 2-3 yıl içinde takımda büyük değişimler yaşanacağını ve Real Madrid orta sahasının yeni dönemin simgesi haline geleceğini öngörüyor. Bu durum, Declan Rice gibi deneyimli oyuncular için ciddi bir rekabet ortamı yaratıyor.

İngiltereJude BellinghamDeclan RiceHarry KaneReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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