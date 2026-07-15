Chelsea yeni bir dönemin eşiğinde: Xabi Alonso takımda katı disiplin kuruyor

·42·Spor
Chelsea yeni bir dönemin eşiğinde: Xabi Alonso takımda katı disiplin kuruyor

Londra kulübü Chelsea, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. İspanyol çalıştırıcı, takıma gelir gelmez ilk olarak futbolcuların fiziksel durumuna odaklandı. Geçtiğimiz sezon "Maviler"in neredeyse tüm rakiplerinden koşu istatistikleri bakımından geride kalması, yönetim ve teknik heyeti ciddi şekilde endişelendirmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC'nin haberine göre Alonso, Cobham'daki antrenman tesislerinde oldukça ağır ve talepkar bir fiziksel antrenman sistemi uygulamaya koydu. Bu tarz, birçok kişiye Mauricio Pochettino dönemindeki yüksek yoğunluğu hatırlatıyor. Yeni teknik direktörün temel amacı, Chelsea futbolcularını İngiltere Premier Ligi'nin en dayanıklı ve fiziksel olarak en güçlü takımı haline getirmektir. Bunun için özel uzman Ismael Camenforte Lopez'i de ekibine dahil etti.

Cole Palmer'dan beklenmedik sonuç

Takımın yıldız ismi Cole Palmer, geçen sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen yeni hocasının testlerinde kendini göstermeyi başardı. Yapılan özel dayanıklılık testinde (bleep test) Palmer beklenmedik bir sonuç kaydederek takımda ikinci sırayı aldı. Birinciliği genç yetenek Reghie Walsh elde ederken, ilk üçü Brezilyalı yeni transfer Estevao Willian tamamladı.

Xabi Alonso, Palmer'ın azmini övdü: "Fiziksel olarak hazır olmak istiyor ve geçen yılki sakatlıkları geride bırakmaya hazır. Cole özel bir futbolcu; eğer iyi bir ruh halinde olursa bizim ana silahımız olacak. Şimdilik her şey yolunda gidiyor" dedi.

Goal.com'un bilgilerine göre Alonso, kulüpte sadece bir teknik direktör değil, geniş yetkilere sahip bir menajer statüsünde işe başladı. Bu durum, kulübün sportif direktörleriyle doğrudan çalışmasına ve transfer politikası üzerinde daha güçlü bir etki yaratmasına olanak tanıyor. İspanyol uzman, Enzo Fernandez ile gelecek planları hakkında şimdiden konuştu ve yeni oyuncularla iletişim kurdu.

Alonso, takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmeyi ana hedef olarak belirledi. Ona göre takımda güçlü bir temel var ancak dünyanın en rekabetçi liginde şampiyonluk için mücadele etmek adına kadronun daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Chelsea'nin transfer piyasasında hareketlenmesi bekleniyor.

Sezon öncesi hazırlıkların bir sonraki aşaması global tur kapsamında devam edecek. Orada taktiksel çalışmalara daha fazla ağırlık verilecek ancak o zamana kadar futbolcuların Alonso'nun talep ettiği fiziksel forma girmeleri şart. "Ruh, hedef ve pozitif enerji" — yeni teknik direktörün Stamford Bridge'deki devrimi tam olarak bu prensiplere dayanıyor.

ChelseaXabi AlonsoCole PalmerPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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