ABD savcılığı, üç Rus vatandaşı ve iki büyük hosting sağlayıcısına karşı siber saldırılar, komplo kurma ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla resmi dava açtı. Bu kişiler tarafından yönetilen ağların, Amerikan işletmelerine on milyonlarca dolar zarar verdiği belirtiliyor. Bu durum, uluslararası siber güvenlik sistemindeki devletlerarası gerilimlerin yeni bir aşamasını gözler önüne seriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, St. Petersburg'da ikamet eden Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin ve Yuliya Pankova, Media Land ve ML.Cloud hosting şirketlerinin sahipleriydi. Bu platformlar, siber suçlular ve devlet destekli hackerlar için güvenli bir 'sığınak' görevi görüyordu. TechCrunch'ın haberine göre, söz konusu şirketler hizmetlerini 'kurşun geçirmez' (bulletproof) hosting olarak pazarlıyor ve müşterilerini kolluk kuvvetlerinin taleplerinden koruma sözü veriyordu.

62 milyon dolarlık zarar ve siber saldırıların boyutu

Soruşturma dosyalarına göre, bu hosting altyapısını kullanan hackerlar, ABD'nin 20'den fazla eyaletindeki onlarca işletmeye saldırı düzenledi. Sonuç olarak suçlular toplam 62 milyon dolar değerinde fon elde etti. Saldırılar arasında web sitelerini devre dışı bırakan DDoS saldırıları, kullanıcı verilerini çalmaya yönelik phishing ve kritik altyapılara yönelik siber saldırılar yer alıyor.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Media Land ve ML.Cloud şirketlerine yaptırım uygulamıştı. Çünkü bu sağlayıcılar, LockBit, BlackSuit ve Play gibi ünlü fidye yazılımı (ransomware) gruplarına sunucularını kullanma imkanı sağlamıştı. Yaptırımlar, Amerikan vatandaşlarının ve şirketlerinin bu Ruslarla her türlü mali ilişki kurmasını yasaklıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve girişimciler için de bu tür haberler büyük önem taşıyor. Küresel ağdaki siber saldırılar genellikle sınırsızdır ve 'kurşun geçirmez' hostingler aracılığıyla gerçekleştirilen saldırılar, Orta Asya bölgesindeki altyapılar için de risk oluşturabilir. Uluslararası uzmanlar, güvenli ve lisanslı hosting hizmetlerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Şu anda suçlanan Rusların yakalanma ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın kendi vatandaşlarını yabancı ülkelere iade etmediği biliniyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi Taysen Duva'nın belirttiği gibi, kolluk kuvvetleri siber suçluların ağlarını parçalamaya ve kritik altyapıları korumaya devam edecek. Şüpheliler, ABD ile iade anlaşması olan ülkelere seyahat ederlerse tutuklanabilirler.