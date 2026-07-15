Lionel Messi fenomeninin sırrı: Eski takım arkadaşları efsanevi futbolcunun karakterini anlattı

·37·Spor
Lionel Messi fenomeninin sırrı: Eski takım arkadaşları efsanevi futbolcunun karakterini anlattı

Lionel Messi sadece sahadaki yeteneğiyle değil, aynı zamanda sakin ve ciddi karakteriyle de diğer yıldızlardan ayrılıyor. Inter Miami'deki eski takım arkadaşları, Arjantinli forvetin takıma gelişi ve önemli maçlar öncesindeki tavırları hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Messi'nin takıma katıldığı ilk günlerden itibaren kulüpteki atmosferin tamamen değiştiği belirtiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kamal Miller'ın Goal.com'a verdiği röportaja göre, Lionel Messi gelmeden önce kulüpte güvenlik önlemleri görülmemiş bir seviyeye çıkarıldı. Antrenman tesislerine giriş için özel kodlar getirildi, güvenlik görevlilerinin sayısı artırıldı. Futbolcular 10 numaralı formayı istediklerinde, yönetim bu numaranın dolu olduğunu söyleyerek reddetti. Tüm bu işaretler, dünya futbol efsanesinin gelişini müjdeliyordu.

İlginç olan ise Messi'nin antrenman merkezine kimseye haber vermeden, herkes uyurken gelmesiydi. Takım arkadaşları antrenmana geldiklerinde o çoktan binadaydı. Miller, futbolcuların şaşkınlıklarını gizlemeye ve kendilerini sakin göstermeye çalıştıklarını, ancak Messi'nin aurasının hemen hissedildiğini belirtti.

Zafere götüren sessizlik

Lionel Messi, soyunma odasında çok konuşan veya büyük nutuklar çeken kaptanlar arasında yer almıyor. Aksine, maçın sorumluluğu arttıkça daha da sessizleşiyor. Eski takım arkadaşlarının ifadelerine göre, kritik mücadeleler öncesinde Messi kendine has bir "savaş modu"na giriyor. Onun bu hali tüm takımı etkiliyor ve arkadaşlarını daha güçlü oynamaya zorluyor.

Bu sadece bir sessizlik değil, zafere odaklanmış güçlü bir konsantrasyondur. Messi sahaya çıktığında varlığı ve soğukkanlılığı takım arkadaşlarına güven veriyor. Inter Miami kadrosunda çok konuşmadan da takımın nasıl yönetilebileceğini kanıtladı. Onun aurası ve oyuna yaklaşımı, her türlü motivasyon konuşmasından daha etkili oluyor.

Lionel Messi şu anda MLS kapsamında üst düzey performansını sergilemeye devam ediyor. Her hareketi ve antrenmanlardaki disiplini, genç futbolcular için gerçek bir okul görevi görüyor. Arjantinli yıldızın ABD futboluna getirdiği yeni standartlar, sadece sahada değil, kulübün iç kültüründe de karşılığını buluyor.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbol HaberleriArjantin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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