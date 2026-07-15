Redmi Note 17 tanıtıldı: 7 inç dev ekran ve 8000 mAh batarya

Xiaomi'nin Redmi markası, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini güncelledi ve beklenmedik teknik özelliklere sahip Redmi Note 17 modelini tanıttı. Yeni cihaz, devasa ekranı ve rekor seviyedeki enerji kapasitesiyle modern akıllı telefon pazarında öne çıkıyor. Bu modelin sadece sıradan kullanıcılar için değil, içerik tüketmeyi sevenler için de harika bir seçenek olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Akıllı telefonun en temel özelliği 7 inçlik OLED ekranıdır. Bu boyut, akıllı telefonu neredeyse tablet kategorisine yaklaştırıyor. Ekran, 2396 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1800 cd/m2'ye kadar tepe parlaklığa sahip. ixbt.com verilerine göre, ekrana parmak izi okuyucu entegre edilmiş olup, ıslak ellerle çalışmaya olanak tanıyan Wet Touch 2.0 ve özel eldiven modları da eklenmiştir.

Güç ve performans

Redmi Note 17, otonom çalışma kapasitesiyle birçok kişiyi şaşırtacak. Cihaz, normal kullanım modunda 2,3 güne kadar şarj tutabilen 8000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Bu değer, günümüzdeki çoğu amiral gemisinden iki kat daha fazladır. Cihaz, 45 W hızlı şarjı ve 22,5 W ters kablolu şarj fonksiyonlarını desteklemektedir.

Akıllı telefonun içinde 4 nanometrelik teknolojik süreçle üretilen Snapdragon 4 Gen 4 işlemci yer alıyor. Cihaz, 8 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 dahili depolama ile sunuluyor. En dikkat çekici yanı, kullanıcıların microSD kartlar aracılığıyla depolama alanını 2 TB'a kadar genişletebilmesi; bu da büyük boyutlu video ve dosyaları saklama imkanı tanıyor.

Kamera ve akıllı özellikler

Kamera özelliklerine gelince, ana sensör 50 megapiksel çözünürlüğünde çekim yaparken, ön kamera 8 megapikseldir. Cihaz, yeni HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor. Sistem, yapay zeka tabanlı bir dizi güvenlik özelliğine sahip; bunlar arasında dolandırıcılık aramalarını tespit etme ve görüntülü görüşmeler sırasında yüz sahteciliğini (deepfake) tanıma özelliği bulunuyor.

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri şunlardır:

IP65 seviyesinde toz ve su koruması;

NFC modülü ve ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi port;

Siyah, açık turkuaz ve mor kasa seçenekleri;

Çift yönlü kablolu şarj imkanı.

Redmi Note 17'nin fiyatı depolama kapasitesine göre değişiyor. 6/128 GB versiyonu yaklaşık 180 dolardan başlarken, en üst model olan 8/256 GB ise 223 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Özbekistan pazarında bu fiyatlar gümrük ve lojistik maliyetleri nedeniyle biraz daha yüksek olabilir, ancak kendi kategorisindeki en rekabetçi cihazlardan biri olacağı şüphesiz.