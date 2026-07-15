Andrey Santos neden Chelsea'yi Manchester United ile değiştirmeye karar verdi?

·1·Spor
Andrey Santos neden Chelsea'yi Manchester United ile değiştirmeye karar verdi?

Brezilyalı yetenekli orta saha oyuncusu Andrey Santos, Londra ekibi Chelsea'den ayrılarak Manchester United kadrosuna katılmaya karar verdi. Bu transferin temel nedeni, futbolcunun Stamford Bridge'de ilk 11'de forma giyme şansının ciddi oranda azalmasıdır. Daily Mail'in haberine göre, Santos bizzat kulüp yönetiminden transferini talep etti ve Manchester ekibi bu anlaşma için toplam 50 milyon sterlin (48+2 şeklinde) ödemeyi kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Chelsea'deki orta saha rekabetinin aşırı yüksek olması Brezilyalı futbolcuyu endişelendirdi. Moises Caicedo ile yeni sözleşme imzalanması, Enzo Fernandez'in bonservis bedelinin 120 milyon sterlin olarak belirlenmesi ve Romeo Lavia ile Dario Essugo gibi oyuncuların varlığı, Santos'un sahada aldığı süreyi önemli ölçüde kısıtladı. Ayrıca, Londra kulübünün bu sezon Avrupa kupalarında yer almaması rotasyon imkanlarını daha da azalttı.

Teknik direktörle ilgili sorunlar ve hatalar

Andrey Santos'un Chelsea kadrosundan uzaklaşmasına sahadaki bazı hataları da neden oldu. Özellikle Brighton maçında yaptığı hatalı pas, Trevoh Chalobah'ın kırmızı kart görmesine ve takımın 1-3 mağlup olmasına yol açtı. O dönemki teknik direktör Enzo Maresca, bu hatadan sonra oyuncuya olan güvenini kaybetti ve onu ağırlıklı olarak ikincil kupa maçlarında oynatmaya başladı.

Durumu değiştirmek için göreve getirilen Liam Rosenior ile olan ilişkisi de beklendiği gibi gitmedi. Daha önce Strasbourg kulübünde başarılı bir iş birliği yapmış olmalarına rağmen, Şubat ayındaki Burnley maçında yaşanan durum her şeyi bozdu. Son dakikalarda Zian Flemming tarafından atılan golde Santos'un hatası olduğu tespit edildi ve bu durum teknik direktörün sert eleştirilerine neden oldu.

Manchester United ise futbolcunun gelişimi için daha iyi bir platform sundu. Old Trafford'da Santos'a ilk 11'de yer sözü verildi; bu durum onun Brezilya milli takımındaki yerini sağlamlaştırması için oldukça kritiktir. Chelsea daha önce West Ham'ın 45 milyon sterlinlik teklifini reddetmiş olsa da, futbolcunun kararlı tutumu nedeniyle onu satmak zorunda kaldı.

Bu transfer, İngiltere Premier Ligi'nde sezonun en ses getiren anlaşmalarından biri oldu. Manchester United, genç yeteneği kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor. Chelsea için ise bu anlaşma, Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak ve kadroyu biraz daraltmak adına uygun bir fırsat oldu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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