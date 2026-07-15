Fenerbahçe'de Greenwood: 39 milyon avroluk dev transfer

Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü, hücum hattını güçlü bir isimle takviye etti. Marsilya'da verimli bir sezon geçiren Mason Greenwood, 39 milyon avro karşılığında İstanbul ekibinin futbolcusu oldu.

Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu Marsilya'dan kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpler arasındaki anlaşmanın bedeli 39 milyon avro olarak belirlendi.

Reuters'ın haberine göre, transfer ücreti üç yıl içinde üç eşit taksitte ödenecek. Ayrıca Fenerbahçe, FIFA kuralları gereği dayanışma katkı paylarını da karşılayacak.

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Fenerbahçe neden bu kadar yüksek bir bedel ödedi?

Greenwood, geçtiğimiz sezon Fransa liginde kendisini üst düzey bir forvet olarak kanıtladı. Ligue 1'de Marsilya formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol ve 7 asist kaydetti.

Bu istatistikler Fenerbahçe için oldukça kritik. Türk kulübü, şampiyonluk yarışında ve Avrupa kupalarında hücum hattında fark yaratacak bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu.

Greenwood ise her iki kanatta da oynayabiliyor, ceza sahasına girmeyi seviyor ve sol ayağıyla tehlikeli şutlar çıkarabiliyor.

İstanbul'da yeni bir dönem

Greenwood, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu, futbolcunun kariyerindeki yeni ve büyük bir meydan okuma olacak.

Fenerbahçe; taraftar baskısı, yüksek beklentiler ve her zaman şampiyonluk hedefiyle yaşayan bir kulüp. Burada sadece iyi oynamak yetmez, sonuç da almak gerekir.

Özellikle 39 milyon avroluk transferin ardından Greenwood'dan hemen goller, asistler ve kritik maçlarda skor üretmesi bekleniyor.

Marsilya'daki sezonu onu tekrar piyasaya döndürdü

Greenwood, Marsilya'da kariyerini yeniden zirveye taşıdı. Fransa'da gol yollarında etkili olması, hücumu hızlandırması ve bireysel yetenekleriyle rakip savunmaları aşması dikkat çekti.

Reuters'ın verilerine göre Greenwood, Marsilya'da iki sezon boyunca ligde çıktığı 66 maçta 37 gol attı.

Bu performans onu Türk devi için cazip bir isim haline getirdi.

Manchester Unitedaltyapısından yeni bir yolMason Greenwood, Manchester United akademisinin bir ürünü. İngiliz kulübünde büyük umutlarla A takıma yükselmiş, daha sonra Getafe'de kiralık olarak forma giymişti.

2024 yılında Marsilya'ya transfer olmuştu. Şimdi ise kariyeri Türkiye'de devam edecek.Bu yol, futbolcu için yeni bir fırsat: İstanbul'da Avrupa futbolunda kendisini yeniden kanıtlayabilir.Fenerbahçe için mesaj niteliğinde bir transfer

Bu hamle, Türk kulübünün hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe sadece kadroyu derinleştirmedi, hücumda maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncuyu getirdi.

Greenwood takıma şu konularda yardımcı olabilir:

• kanatlarda hız ve bireysel yetenek artışı;

• merkeze kat ederek şut atma imkanını artırma;

• hücum hattında rekabeti güçlendirme;

• büyük maçlarda gol tehdidini yükseltme;

• Avrupa kupalarında tecrübe kazandırma.

Artık baskı da büyük olacak

39 milyon avro, Türk futbolu için ciddi bir rakam. Bu nedenle Greenwood üzerindeki beklentiler de yüksek olacak.

Görevi sadece istatistik kasmak değil, Fenerbahçe hücumunun lider figürlerinden biri haline gelmek. İstanbul'da taraftar çabuk sever ama çabuk da talep eder.

Greenwood'un bu baskıyı gollerle aşması gerekecek.

Büyük transfer, büyük soru işareti

Mason Greenwood artık bir Fenerbahçe oyuncusu. Marsilya'daki başarılı performansının ardından Türkiye'de yeni bir sayfa açıyor.

Bu transfer, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Avrupa hedeflerini daha da ciddileştiriyor. Ancak asıl soru hala ortada: Greenwood, İstanbul'da 39 milyon avroluk güveni boşa çıkarmayacak mı?

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