Hindistan, akıllı telefon üretiminde Çin hegemonyasına son vermeyi hedefliyor

Hindistan hükümeti, küresel elektronik pazarındaki konumunu güçlendirmek ve akıllı telefon üretim zincirinde Çin'in hakimiyetine son vermek amacıyla çok milyar dolarlık yeni bir teşvik programı duyurdu. Yeni Delhi tarafından sunulan bu stratejik plan, sadece cihaz montajını değil, aynı zamanda bileşenlerin yerelleştirilmesini ve yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni duyurulan "Mobile Phone Manufacturing Scheme" programı kapsamında beş yıl boyunca 6,5 milyar dolar (625 milyar rupi) tutarında fon ayrılacak. Söz konusu program, üreticilere satış hacmine bağlı olarak yüzde 2,25 ile yüzde 5 arasında değişen nakit iadesi şeklinde sübvansiyonlar sunuyor. Şirketlerin temel bileşenleri doğrudan Hindistan'da üretmesi durumunda, onlara ek olarak yüzde 1,5'lik bir teşvik daha verilmesi öngörülüyor.

Yarı iletkenler ve bileşenler için devasa yatırım

TechCrunch'ın haberine göre, Hindistan hükümeti sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmak istemiyor. Yarı iletken üretimini desteklemek için ek olarak 13,3 milyar dolarlık bir fon ayrılıyor. Bu fonlar; çip tasarımı, araştırma faaliyetleri ve gerekli malzemelerin tedarik sisteminin kurulması için kullanılacak. Bu, 2021 yılında başlatılan çip üretim programının mantıksal bir devamı niteliğindedir.

Son on yılda Hindistan; Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi devler için önemli bir üretim merkezi haline geldi. Özellikle Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Hindistan'a özel bir önem veriyor. Şu anda dünyadaki tüm iPhone cihazlarının yaklaşık yüzde 25'i Hindistan'daki Foxconn ve Tata Group fabrikalarında monte ediliyor.

Counterpoint Research verilerine göre Hindistan, şu an itibarıyla küresel akıllı telefon üretiminin yüzde 18'ini elinde tutuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin'in payı yüzde 63 seviyesinde. Yeni Delhi bu farkı kapatmak için sadece büyük markaları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda ithalat vergilerini de düşürüyor. Örneğin, yakın zamanda akıllı telefon bileşenlerine yönelik vergiler kaldırıldı; bu durum Apple ve Xiaomi gibi şirketlerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Ekonomik verimlilik ve yeni iş imkanları

Uzmanlar, yeni programın Hindistan'ın "sadece montaj" stratejisinden "derin yerelleştirme ve araştırma-geliştirme" (R&D) aşamasına geçişi anlamına geldiğini belirtiyor. IDC araştırma firması Başkan Yardımcısı Navkendar Singh'e göre bu adım, Apple gibi şirketlere Çin'e olan bağımlılığı azaltmaları ve Hindistan'da tam bir üretim döngüsü oluşturmaları için güven veriyor.

Hükümetin tahminlerine göre, Mart 2031'e kadar devam edecek bu program sonucunda aşağıdaki göstergelere ulaşılması bekleniyor:

Toplam 405 milyar dolarlık mobil cihaz üretimi;

Sektörde 60 binden fazla doğrudan yeni iş imkanı yaratılması;

Yerel bileşen ekosisteminin oluşturulması ve döviz çıkışının azaltılması.

Sonuç olarak, bellek çipleri ve diğer parçaların fiyatlarının arttığı bir dönemde Hindistan'ın bu girişimi, küresel markalar için maliyet tasarrufu sağlamanın en uygun yolu olabilir. Eğer plan başarıyla uygulanırsa, Asya bölgesinde teknolojik liderlik mücadelesi yeni bir boyuta taşınacaktır.