Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Phil Foden Türkiye'ye gelebilir

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, yaz transfer döneminde Avrupalı futbolseverleri şaşırtacak bir hamle yapmayı planlıyor. İstanbul devi, Manchester City ve İngiltere milli takımının yıldızı Phil Foden'ın transferi için çalışmalara başladı. Bu girişim, kulübün sadece Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da konumunu güçlendirme niyetini gösteriyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. Aktarıyor.

Fanatik gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Manchester City'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Phil Foden, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyun kurucunun Etihad Stadyumu'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor çünkü mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Mayıs ayında sözleşme uzatma konusunda sözlü bir anlaşmaya varıldığı iddia edilse de, resmi imzalar henüz atılmadı.

İstanbul'da büyük planlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi hedefliyor. Bu transferi gerçekleştirmek için kulüp, ünlü menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. Gardi daha önce birçok yıldız futbolcunun Nef Stadyumu'na getirilmesinde kilit rol oynamıştı ve Foden ismini kulüp yönetimine öneren kişi de kendisi oldu.

Şu anda Phil Foden'ın piyasa değeri yaklaşık 70 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Bu, Türk futbolu için oldukça yüksek bir rakam olsa da, Galatasaray yönetimi tüm finansal imkanları seferber etmeye hazır. Ancak Türk ekibi bu yarışta yalnız değil; Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü de İngiliz orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Alternatif seçenekler ve gelecek

Phil Foden transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'ın 'B planı' da hazır. Kulübün listesinde Manchester United kaptanı Bruno Fernandes de bulunuyor. Ayrıca takım, genç yeteneklere de odaklanmış durumda; Eintracht Frankfurt oyuncusu Can Uzun ve Brighton forveti Julio Enciso isimleri adaylar arasında yer alıyor.

Geride kalan sezonda Phil Foden, Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı, 10 gol attı ve 7 asist yaptı. Buna rağmen İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. Goal.com'un haberine göre futbolcu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya meyilli, ancak bir sonraki durağının neresi olacağı henüz netlik kazanmadı.