Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Phil Foden Türkiye'ye gelebilir

·33·Spor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Phil Foden Türkiye'ye gelebilir

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, yaz transfer döneminde Avrupalı futbolseverleri şaşırtacak bir hamle yapmayı planlıyor. İstanbul devi, Manchester City ve İngiltere milli takımının yıldızı Phil Foden'ın transferi için çalışmalara başladı. Bu girişim, kulübün sadece Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da konumunu güçlendirme niyetini gösteriyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. Aktarıyor.

Fanatik gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Manchester City'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Phil Foden, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyun kurucunun Etihad Stadyumu'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor çünkü mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Mayıs ayında sözleşme uzatma konusunda sözlü bir anlaşmaya varıldığı iddia edilse de, resmi imzalar henüz atılmadı.

İstanbul'da büyük planlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi hedefliyor. Bu transferi gerçekleştirmek için kulüp, ünlü menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. Gardi daha önce birçok yıldız futbolcunun Nef Stadyumu'na getirilmesinde kilit rol oynamıştı ve Foden ismini kulüp yönetimine öneren kişi de kendisi oldu.

Şu anda Phil Foden'ın piyasa değeri yaklaşık 70 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Bu, Türk futbolu için oldukça yüksek bir rakam olsa da, Galatasaray yönetimi tüm finansal imkanları seferber etmeye hazır. Ancak Türk ekibi bu yarışta yalnız değil; Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü de İngiliz orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Alternatif seçenekler ve gelecek

Phil Foden transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'ın 'B planı' da hazır. Kulübün listesinde Manchester United kaptanı Bruno Fernandes de bulunuyor. Ayrıca takım, genç yeteneklere de odaklanmış durumda; Eintracht Frankfurt oyuncusu Can Uzun ve Brighton forveti Julio Enciso isimleri adaylar arasında yer alıyor.

Geride kalan sezonda Phil Foden, Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı, 10 gol attı ve 7 asist yaptı. Buna rağmen İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. Goal.com'un haberine göre futbolcu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya meyilli, ancak bir sonraki durağının neresi olacağı henüz netlik kazanmadı.

GalatasarayManchester CityPhil FodenTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Andrey Santos neden Chelsea'yi Manchester United ile değiştirmeye karar verdi?Andrey Santos neden Chelsea'yi Manchester United ile değiştirmeye karar verdi?Bugün, 19:538 sıklet, 6 madalya: Boksör kızlarımız Asya'da birinci oldu!8 sıklet, 6 madalya: Boksör kızlarımız Asya'da birinci oldu!Bugün, 19:53Fenerbahçe'de Greenwood: 39 milyon avroluk dev transferFenerbahçe'de Greenwood: 39 milyon avroluk dev transferBugün, 19:49Lionel Messi fenomeninin sırrı: Eski takım arkadaşları efsanevi futbolcunun karakterini anlattıLionel Messi fenomeninin sırrı: Eski takım arkadaşları efsanevi futbolcunun karakterini anlattıBugün, 19:20Chelsea yeni bir dönemin eşiğinde: Xabi Alonso takımda katı disiplin kuruyorChelsea yeni bir dönemin eşiğinde: Xabi Alonso takımda katı disiplin kuruyorBugün, 18:5952 yıl sonra milli takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör ayrıldı52 yıl sonra milli takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör ayrıldıBugün, 18:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı