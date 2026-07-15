Japonya, başarısızlıkların ardından Epsilon S roketini yeniden test edecek

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), yeni nesil Epsilon S roketini fırlatma planıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Önceki denemelerde yaşanan iki büyük patlama projeyi durma noktasına getirmişti, ancak Japon uzmanlar sorunları gidererek uçuşu 2027 yılının Mart ayına kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NHK televizyonunun haberine göre, JAXA mühendisleri roketin en zayıf noktası olan ikinci aşama motoruna odaklanmış durumda. Modernize edilen bu parçanın özel testinin, 23 Temmuz tarihinde Kagoshima vilayetindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Bu test, projenin geleceğini belirleyecek.

Teknik sorunlar ve geçmişteki kazalar

Epsilon S projesi son yıllarda ciddi engellerle karşılaştı. Özellikle roketin ikinci aşamasının iki kez infilak etmesi Japon mühendisler için büyük bir darbe oldu. İlk kaza 2023 yılında Akita vilayetindeki yer testleri sırasında yaşanırken, ikinci patlama 2024 yılında Tanegashima Uzay Merkezi'nde kaydedildi.

Bu arızalar, roketin tam ölçekli uçuş testlerine geçmesini engelliyor. Uzmanlar şu anda tespit edilen tüm yapısal kusurları gidermek ve motorun dayanıklılığını artırmak için çalışıyor. Epsilon S, 2013 yılından beri geliştirilen Epsilon ailesinin geliştirilmiş, katı yakıtlı bir versiyonudur.

Küçük uydu pazarı için yeni fırsat

Bu üç aşamalı roket, JAXA ve IHI havacılık şirketi iş birliğiyle geliştirildi. Temel görevi, küçük boyutlu uyduları yörüngeye taşımaktır. Günümüzde küresel uzay pazarında kompakt cihazları ucuz ve hızlı bir şekilde fırlatma talebinin arttığı bir dönemde, Epsilon S'in Japonya'nın bu alandaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Japonya için kendi roket taşıyıcılarına sahip olmak sadece bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir öneme de sahip. Eğer 2027 yılına kadar planlanan uçuş başarıyla tamamlanırsa, ülke uluslararası ticari fırlatma pazarında ABD ve Çinli şirketlerle rekabet edebilecek. Şimdilik tüm dikkatler Temmuz ayındaki kritik teknik teste çevrilmiş durumda.