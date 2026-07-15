Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: 7100 mAh batarya ve Snapdragon 8 Gen 5

Akıllı telefon pazarında uzun pil ömrü ile yüksek performans arasındaki dengeyi bulmak her zaman bir sorun olmuştur. Motorola, yeni amiral gemisi Edge 70 Max ile bu soruna nihai bir çözüm sunuyor. Cihaz, sadece en yeni nesil işlemcisiyle değil, aynı zamanda rekor kapasiteye sahip silikon-karbon bataryasıyla da teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, dördüncü nesil silikon-karbon (silicon-carbon) bataryasıdır. 7100 mAh kapasiteye sahip olmasına rağmen mühendisler, cihazın gövdesini şaşırtıcı derecede ince, yani sadece 8,29 mm kalınlığında tutmayı başardılar. Bu teknoloji, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlar ve bu da modern akıllı telefonlar için yeni bir standarttır.

Ekran ve performansın zirvesi

Motorola Edge 70 Max, ekran konusunda da tavizsiz bir yaklaşım sergiliyor. Cihaz, 144 Hz adaptif yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO paneliyle donatılmıştır. En şaşırtıcı olanı, ekranın tepe parlaklığının 7000 nit seviyesine ulaşmasıdır; bu da güneşli bir günde bile görüntünün mükemmel görünmesini garanti eder. Gorilla Glass 7i cam ise ekranı dış etkenlerden korur.

Cihazın iç gücü, Qualcomm'un en güçlü Snapdragon 8 Gen 5 platformuna dayanıyor. ixbt.com verilerine göre akıllı telefon, 8 veya 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.1 dahili depolama alanı ile sunuluyor. Bu teknik özellikler, en ağır oyunların ve yapay zeka tabanlı karmaşık görevlerin bile saniyeler içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Kamera ve koruma sistemi

Fotoğraf tutkunları için Motorola, Sony ile iş birliği yaparak 50 megapiksellik Sony LYTIA-710 ana sensörünü yerleştirdi. Optik görüntü sabitleme (OIS) sistemiyle donatılan bu kamera, gece ve hareketli çekimlerde kaliteli sonuçlar verir. Ayrıca 8 megapiksellik geniş açılı makro modülü ve 32 megapiksellik ön kamera mevcuttur. Yazılım tarafında ise Hello UX arayüzü altında Android 16 sistemi çalışmaktadır.

Akıllı telefonun dayanıklılığı askeri standartlar seviyesine çıkarılmıştır. Cihaz, sadece IP68 ve IP69 su geçirmezlik sertifikalarına değil, aynı zamanda ABD askeri endüstri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerine de uygundur. Bu, Edge 70 Max'in aşırı sıcaklıklara, darbelere ve basınca dayanıklı olduğu anlamına gelir. Şarj konusunda ise şu özellikler sunulmaktadır:

90 W TurboPower kablolu hızlı şarj;

25 W Qi2 manyetik kablosuz şarj;

5 W ters (reverse) şarj özelliği.

Motorola Edge 70 Max, küresel pazarda yaklaşık 570 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Üretici, kullanıcılara üç büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik sistemi güncellemesi vaat ediyor, bu da cihazın uzun süre güncel kalmasını sağlıyor.