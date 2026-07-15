Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: 7100 mAh batarya ve Snapdragon 8 Gen 5

·72·Teknoloji
Motorola Edge 70 Max tanıtıldı: 7100 mAh batarya ve Snapdragon 8 Gen 5

Akıllı telefon pazarında uzun pil ömrü ile yüksek performans arasındaki dengeyi bulmak her zaman bir sorun olmuştur. Motorola, yeni amiral gemisi Edge 70 Max ile bu soruna nihai bir çözüm sunuyor. Cihaz, sadece en yeni nesil işlemcisiyle değil, aynı zamanda rekor kapasiteye sahip silikon-karbon bataryasıyla da teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, dördüncü nesil silikon-karbon (silicon-carbon) bataryasıdır. 7100 mAh kapasiteye sahip olmasına rağmen mühendisler, cihazın gövdesini şaşırtıcı derecede ince, yani sadece 8,29 mm kalınlığında tutmayı başardılar. Bu teknoloji, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlar ve bu da modern akıllı telefonlar için yeni bir standarttır.

Ekran ve performansın zirvesi

Motorola Edge 70 Max, ekran konusunda da tavizsiz bir yaklaşım sergiliyor. Cihaz, 144 Hz adaptif yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO paneliyle donatılmıştır. En şaşırtıcı olanı, ekranın tepe parlaklığının 7000 nit seviyesine ulaşmasıdır; bu da güneşli bir günde bile görüntünün mükemmel görünmesini garanti eder. Gorilla Glass 7i cam ise ekranı dış etkenlerden korur.

Cihazın iç gücü, Qualcomm'un en güçlü Snapdragon 8 Gen 5 platformuna dayanıyor. ixbt.com verilerine göre akıllı telefon, 8 veya 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.1 dahili depolama alanı ile sunuluyor. Bu teknik özellikler, en ağır oyunların ve yapay zeka tabanlı karmaşık görevlerin bile saniyeler içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Kamera ve koruma sistemi

Fotoğraf tutkunları için Motorola, Sony ile iş birliği yaparak 50 megapiksellik Sony LYTIA-710 ana sensörünü yerleştirdi. Optik görüntü sabitleme (OIS) sistemiyle donatılan bu kamera, gece ve hareketli çekimlerde kaliteli sonuçlar verir. Ayrıca 8 megapiksellik geniş açılı makro modülü ve 32 megapiksellik ön kamera mevcuttur. Yazılım tarafında ise Hello UX arayüzü altında Android 16 sistemi çalışmaktadır.

Akıllı telefonun dayanıklılığı askeri standartlar seviyesine çıkarılmıştır. Cihaz, sadece IP68 ve IP69 su geçirmezlik sertifikalarına değil, aynı zamanda ABD askeri endüstri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerine de uygundur. Bu, Edge 70 Max'in aşırı sıcaklıklara, darbelere ve basınca dayanıklı olduğu anlamına gelir. Şarj konusunda ise şu özellikler sunulmaktadır:

  • 90 W TurboPower kablolu hızlı şarj;
  • 25 W Qi2 manyetik kablosuz şarj;
  • 5 W ters (reverse) şarj özelliği.
Motorola Edge 70 Max, küresel pazarda yaklaşık 570 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Üretici, kullanıcılara üç büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik sistemi güncellemesi vaat ediyor, bu da cihazın uzun süre güncel kalmasını sağlıyor.

MotorolaAkıllı TelefonSnapdragonTeknolojiBatarya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Japonya, başarısızlıkların ardından Epsilon S roketini yeniden test edecekJaponya, başarısızlıkların ardından Epsilon S roketini yeniden test edecekBugün, 19:56Spotify, çocuklar için ebeveyn denetimi özelliğini ücretsiz kullanıcılara açtıSpotify, çocuklar için ebeveyn denetimi özelliğini ücretsiz kullanıcılara açtıBugün, 19:55Hindistan, akıllı telefon üretiminde Çin hegemonyasına son vermeyi hedefliyorHindistan, akıllı telefon üretiminde Çin hegemonyasına son vermeyi hedefliyorBugün, 19:53Redmi Note 17 tanıtıldı: 7 inç dev ekran ve 8000 mAh bataryaRedmi Note 17 tanıtıldı: 7 inç dev ekran ve 8000 mAh bataryaBugün, 19:28ABD, Rusya'nın 'kurşun geçirmez' hosting sağlayıcılarını siber suçlarla suçladıABD, Rusya'nın 'kurşun geçirmez' hosting sağlayıcılarını siber suçlarla suçladıBugün, 19:23Reelful uygulaması tanıtıldı: Yapay zeka artık videoları kendi düzenliyorReelful uygulaması tanıtıldı: Yapay zeka artık videoları kendi düzenliyorBugün, 18:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi