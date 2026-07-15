Inter, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Djed Spence transferi için görüşmelere başladı

İtalya'nın son şampiyonu Inter, sürpriz bir transfer üzerinde çalışmalara başladı. Milano ekibi, Londra temsilcisi Tottenham'ın savunma oyuncusu Djed Spence'e ciddi ilgi gösteriyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, kulüpler arasındaki ilk görüşmeler çoktan başladı ve İngiliz futbolcu kariyerine Serie A'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. aktarıyor.

Bu transfer ihtiyacı, Inter için Denzel Dumfries'in ayrılmasının ardından doğdu. Hollandalı savunmacı, bu ayın başında Real Madrid kadrosuna katılmıştı. Şimdi ise takımın teknik direktörü Cristian Chivu, sağ kanat savunmasını güçlendirmek ve Scudetto unvanını korumak için 25 yaşındaki Spence'i tercih ediyor. Futbolcunun kendisi de Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında düzenli olarak forma giyme fırsatını oldukça değerli buluyor.

İtalya tecrübesi ve yeniden canlanan kariyer

Djed Spence için İtalyan futbolu yabancı değil. 2023-24 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Genoa formasıyla geçirmiş ve 16 maçta sahaya çıkmıştı. İşte bu tecrübe, Inter yönetimi için önemli bir faktör oldu. Futbolcunun Serie A ortamına uyum sağlaması için fazla zamana ihtiyaç duymayacağına inanıyorlar, bu da transfer riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Spence'in kariyeri, Tottenham'a katıldıktan sonra biraz karmaşık bir seyir izlemişti. Ana kadroda yer bulabilmek için Rennes, Leeds United ve Genoa gibi kulüplerde kiralık dönemler geçirmek zorunda kaldı. Ancak geçen sezon Londra ekibiyle 30 maça çıkarak üst düzey oyunlara hazır olduğunu kanıtladı. Şu anda transfer değeri ve itibarı hiç olmadığı kadar yüksek bir noktada.

Uluslararası arenada başarı

Goal.com'un haberine göre Djed Spence, sadece kulüp düzeyinde değil, İngiltere Milli Takımı formasıyla da parlak bir performans sergiliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki "Üç Aslan" kadrosunda önemli bir figür haline geldi. Çene kırığı gibi ağır bir sakatlığın ardından bile özel bir maskeyle sahaya çıkarak, milli takımının Norveç'e karşı oynadığı çeyrek final maçındaki galibiyetine büyük katkı sağladı.

Şu anda futbolcu, İngiltere ile Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı oynanacak maça hazırlanıyor. Hızı ve hücuma katkı sağlama yeteneği, Inter scoutlarını etkilemiş durumda. Eğer transfer gerçekleşirse, bu Spence için kariyerindeki yeni ve en yüksek basamak olacak. San Siro'daki kariyeri, ona Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma giyme ve büyük kupalar için mücadele etme imkanı tanıyacak.

Inter yönetimi, transferi bir an önce tamamlayıp takımın yeni sezondaki savunma hattını şekillendirmeyi hedefliyor. Tottenham ise oyuncu için makul bir teklif gelmesi durumunda onu bırakmaya hazır. Görüşmelerin bir sonraki aşamasının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.