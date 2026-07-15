Klasik geri dönüyor: Palit, 12 GB belleğe sahip yeni GeForce RTX 3060 modelini tanıttı

·25·Teknoloji
Klasik geri dönüyor: Palit, 12 GB belleğe sahip yeni GeForce RTX 3060 modelini tanıttı

Ekran kartı pazarında sağlam bir yere sahip olan Palit, birçok kişinin favorisi haline gelen GeForce RTX 3060 ekran kartını yeni bir görünümle piyasaya geri döndürdü. "Klasiklerin dönüşü" olarak tanımlanan bu model, GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC adını aldı ve yüksek video belleği kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni model, modern oyunlar ve grafik görevleri için yeterli olan 12 GB video belleği ile donatılmıştır. Üretici, bu cihazın kullanıcılara uygun fiyatla güvenilir ve istikrarlı bir performans sunmak için tasarlandığını belirtiyor. Pazara yeni nesil NVIDIA kartları girmiş olsa da, RTX 3060 fiyat-performans dengesi sayesinde popülaritesini hala kaybetmedi.

Teknik açıdan bakıldığında, GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC modeli, standart RTX 3060 çipine dayanıyor ve orta seviye bir yapılandırmaya sahip. ixbt.com verilerine göre, kartın uzunluğu 247 mm olup bilgisayar kasasında iki genişleme yuvası kaplıyor. Bu da onu kompakt ve orta boy sistem birimleri için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Teknik özellikler ve soğutma sistemi

Ekran kartının istikrarlı çalışmasını sağlamak için Palit mühendisleri, onu iki fan ve üç ısı borusundan oluşan bir soğutma sistemiyle donattı. Güç kaynağına bağlantı için tek bir sekiz pinli (8-pin) konnektör gerekiyor. Cihazın tasarımı, gereksiz süslemelerden arındırılmış, sade ve işlevsel bir görünüme sahip.

Model adındaki "OC" (Overclocked) eki, ürünün fabrikadan hız aşırtmalı olarak çıktığı anlamına geliyor. Ancak pratikte bu değer, referans modele kıyasla sadece yüzde 0,8 daha yüksek. Bu durum kullanıcıya büyük bir performans artışı sağlamasa da, kartın istikrarlı yüksek frekanslarda çalışmasını garanti ediyor.

Özbekistan pazarında da RTX 3060 serisi, oyuncular ve video kurgu uzmanları arasında en çok satan modeller arasında yer alıyor. Yeni Infinity 2 OC modelinin piyasaya sürülmesi, özellikle bütçe dostu ancak güçlü bir bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar için yeni bir fırsat yaratıyor. Üretici henüz yeni modelin resmi fiyatını açıklamadı, ancak kendi segmentindeki en rekabetçi seçeneklerden biri olması bekleniyor.

NVIDIAPalitGeForce RTX 3060Ekran KartıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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