SpaceX hisseleri Starship uçuşu öncesinde IPO fiyatının altına düştü

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, borsa tarafında zorlu bir dönemden geçiyor. Haziran ayındaki ses getiren IPO (halka arz) sürecinin ardından, şirket hisseleri ilk kez belirlenen 135 dolarlık seviyenin altına geriledi. Bu durum, uzay endüstrisinin en büyük oyuncusu için yatırımcı güveni ve piyasa istikrarı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Çarşamba günü öğleden sonra SpaceX hisseleri değer kaybederek hisse başına 133 dolara kadar geriledi. Fiyatlar daha sonra 135 dolar civarında dengelense de, bu düşüş son bir aydır gözlemlenen genel düşüş trendinin bir devamı oldu. Hatırlatmak gerekirse, halka arzın ilk günlerinde şirket hisseleri 200 doları aşmış ve piyasa değeri bakımından Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle rekabet etmeye başlamıştı.

Piyasa istikrarsızlığı ve "küçük float" faktörü

Uzmanlara göre, SpaceX hisselerindeki sert dalgalanmalara birkaç faktör neden oluyor. Birincisi, şirketin toplam hisselerinin sadece yüzde 4'ü Nasdaq borsasında serbest dolaşımda. Finans dilinde "küçük float" olarak adlandırılan bu durum, küçük hacimli alım-satım işlemlerinin bile hisse fiyatlarını sert bir şekilde etkilemesine yol açıyor. İkincisi, son aylarda teknoloji sektöründeki genel düşüş ve yatırımcıların Elon Musk'ın iddialı planlarına karşı temkinli yaklaşımı da etkili oluyor.

Sadece hisseler değil, şirketin IPO öncesinde sattığı tahvillerin değeri de düşmeye başladı. Bu durum, SpaceX için uzun vadeli finansal baskı anlamına gelebilir. Piyasa katılımcıları, Musk'ın "başka dünyaları fethetme" vaatlerinin ne kadar gerçekçi bir getiri sağlayabileceğini yeniden analiz ediyor.

Starship testleri ve gelecekteki IPO'lar

SpaceX, önümüzdeki saatlerde en büyük roketi olan Starship sisteminin bir sonraki test uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu uçuş, IPO sonrası ilk büyük teknik test olma özelliğini taşıyor ve şirketin hisselerinin kaderini belirleyebilir. SpaceX, geleneksel "uç, hata yap ve düzelt" (fly, fail, fix) stratejisine sadık kalarak, bu sefer de roketin geri dönüşünü planlamıyor. Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilecek simüle edilmiş inişin, her halükarda roket parçalarının patlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.

SpaceX çevresindeki durum, sadece bu şirket için değil, tüm teknoloji piyasası için önemli bir gösterge niteliğinde. Şu anda Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka devleri de halka arz (IPO) için gizli başvurularda bulundu. Yatırımcılar, SpaceX örneğinden yola çıkarak bu yeni nesil teknoloji şirketlerinin piyasada nasıl bir performans sergileyeceğini tahmin etmeye çalışıyor.

Özetle, Starship uçuşunun sonuçları ve hisse fiyatlarının seyri, Elon Musk imparatorluğunun finansal gücünü belirleyecek. Eğer düşüş devam ederse, bu durum diğer yüksek teknolojili girişimlerin halka arz planlarını da olumsuz etkileyebilir.