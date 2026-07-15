Anvar Anvarov Budapeşte'deki turnuvada gümüş madalya kazandı

Özbekistan atletizmi için Macaristan'dan güzel haber geldi. Budapeşte'de düzenlenen «Hungarian Athletic Grand Prix» turnuvasında Anvar Anvarov, uzun atlama branşında 8,12 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

İkinci deneme — podyuma taşıyan atlayış

Anvarov için belirleyici derece ikinci denemede kaydedildi. Özbek atlet 8,12 metre atlayarak güçlü rakipleri arasında ikinci sırayı aldı.

Bu sonuç, onun istikrarlı formunu bir kez daha kanıtladı. Çünkü uzun atlamada 8 metrenin üzerindeki dereceler her zaman üst düzey bir performans olarak kabul edilir.

Tentoglu birinci, Anvarov ikinci

Yarışmada birincilik, Yunanistan'ın ünlü atleti Miltiadis Tentoglu'na gitti. 8,31 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Anvar Anvarov 8,12 metre ile ikinci basamağa yerleşti. Almanya temsilcisi Simon Batz da aynı dereceyi kaydetti ancak sıralamada üçüncü sırada kaldı.

Sıra Sporcu Ülke Derece 1 Miltiadis Tentoglu Yunanistan 8,31 m 2 Anvar Anvarov Özbekistan 8,12 m 3 Simon Batz Almanya 8,12 m

Altın seviyesindeki turnuvada önemli madalya

«Hungarian Athletic Grand Prix», Dünya Atletizm Federasyonu takvimindeki prestijli yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu tür turnuvalarda her madalya sadece bir sonuç değil, aynı zamanda uluslararası sıralama ve sporcunun özgüveni için de büyük önem taşıyor.

Anvarov ise bir kez daha Avrupa'nın güçlü sektörlerinde Özbekistan'ın adını podyuma taşıdı.

Bu gümüş madalya sadece bir ikincilik değil. Bu, Özbek atletizminin uzun atlama branşında uluslararası rekabette var olduğunu gösteren bir sonuçtur.

8 metrenin üzerinde atlayış — büyük bir sinyal

Uzun atlamada 8 metrelik sınır, özel bir psikolojik ve sportif seviyeye sahiptir. Anvarov'un 8,12 metrelik derecesi, sezonun güçlü rekabetine hazır olduğunu gösteriyor.

En önemlisi, bu sonucu Miltiadis Tentoglu gibi dünya çapında bir sporcunun katıldığı bir yarışmada elde etti. Böylesine bir rekabette ikinci olmak büyük bir güven veriyor.

Özbekistan için yeni bir uluslararası podyum

Son zamanlarda Anvar Anvarov, Avrupa turnuvalarında aktif olarak yer alıyor ve düzenli olarak yüksek dereceler kaydediyor. Bu durum, uluslararası yarışmalardaki tecrübesinin arttığını gösteriyor.

Her başlangıç, sporcu için iki yönlü bir öneme sahip: Birincisi, sonuç ve madalya; ikincisi ise büyük turnuvalar öncesinde güçlü rakipler karşısında kendini test etme fırsatı.

Anvarov, Budapeşte'de tam olarak bu fırsatı verimli bir şekilde kullandı.

Şimdi sıra daha büyük hedeflerde

Budapeşte'deki gümüş madalya, Anvarov için sezonun önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Çünkü 8,12 metrelik atlayış, potansiyelinin yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Şimdi temel görev, istikrarı korumak, sonraki başlangıçlarda dereceyi daha da geliştirmek ve en büyük turnuvalarda podyum için mücadele etmektir.

Budapeşte'den gelen güven

Anvar Anvarov, «Hungarian Athletic Grand Prix» turnuvasında gümüş madalya kazandı. 8,12 metrelik derecesi, Özbekistan atletizmi için bir başka sevindirici haber oldu.

Bu madalya, sporcunun uluslararası arenadaki imkanlarının genişlediğini gösteriyor. Şimdi taraftarların aklındaki soru şu: Anvarov sonraki yarışlarda 8,30 metre civarındaki derecelere yaklaşabilecek mi?