Luka Modric Milan ile sözleşmesini uzatıyor: Hırvat efsane İtalya'da kalıyor

·27·Spor
Luka Modric Milan ile sözleşmesini uzatıyor: Hırvat efsane İtalya'da kalıyor

Hırvatistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric, geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi. Sky Sport Italia'nın haberine göre, 40 yaşındaki futbolcu Milan kulübüyle olan mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı kabul etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Milan yönetimi ve takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Hırvat yıldızı takım projesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Amorim, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Modric ile bizzat görüşerek, onun tecrübesinin orta sahadaki geçiş döneminde belirleyici bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu güven, futbolcunun San Siro'da kalmasındaki temel faktörlerden biri oldu.

Modric için Milan sadece sıradan bir kulüp değil. Çocukluğunda vatandaşı Zvonimir Boban'ın bu takımda forma giydiği yıllarda "Rossoneri"ye hayranlık duyduğunu birçok kez dile getirmişti. Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona ermesine rağmen, kulübe olan duygusal bağı ve yeni taktik proje onu Lombardiya'da bir sezon daha kalmaya teşvik etti.

Yeni sezon hazırlıkları ve Avustralya turu

Şu anda kısa bir tatilde olan Luka Modric'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Plana göre, Temmuz ayı sonunda takımın Avustralya'da gerçekleştireceği turneye katılacak. 26 Temmuz'da başlayacak bu seyahat, yeni teknik direktör ve takımla uyum sağlamak için iyi bir fırsat olacak.

Goal.com'un haberine göre, Modric'in kadroda yer alması Milan için hem sportif hem de ticari açıdan büyük fayda sağlıyor. Geçen sezonu beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran kulüp, gelecek sezon Serie A'da üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor. Böyle bir durumda Modric gibi liderlerin rolü paha biçilemez.

Eylül ayında 41 yaşına girecek olmasına rağmen Modric, fiziksel olarak mükemmel durumda olduğunu kanıtlıyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkarak 2864 dakika sahada kaldı. İstatistiklerinde 2 gol ve 3 asist bulunuyor. Mayıs ayındaki sakatlığı olmasaydı bu rakamlar daha da yüksek olabilirdi.

Hatırlatmak gerekirse, Luka Modric, Real Madrid'deki 13 yıllık efsanevi kariyerinin ardından Temmuz 2025'te serbest oyuncu olarak Milan'a katılmıştı. Madrid ekibiyle 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan orta saha oyuncusu, artık tüm dikkatini İtalya ligindeki başarılara odaklamak istiyor.

MilanLuka ModricTransferSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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