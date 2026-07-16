Thierry Henry İspanya'nın üstünlüğünün nedenini açıkladı: Kylian Mbappe ve Fransa neden kaybetti?

·32·Spor
Thierry Henry İspanya'nın üstünlüğünün nedenini açıkladı: Kylian Mbappe ve Fransa neden kaybetti?

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya milli takımına karşı alınan mağlubiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Henry, Kylian Mbappe ve takım arkadaşlarının sahada "La Roja"ya karşı hiçbir şey yapamamasının temel nedeninin, rakibin sistemli ve uzun yıllara dayanan oyun felsefesi olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Fox Sports'a verdiği röportajda Henry, İspanya'nın 2-0'lık galibiyetini tamamen hak edilmiş olarak nitelendirdi. Ona göre İspanyollar sadece skor olarak değil, oyun olarak da Fransızlardan çok daha üstündü. Goal.com'un haberine göre, eski golcü İspanya'nın top kontrolüne dayalı sistemine özel bir vurgu yaptı.

"İspanyollar topu kontrol ettiler ve neden Avrupa şampiyonu olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Her alanda üstündüler ve en iyi takım kazandı. Eğer maça başından itibaren dahil olmazsanız, İspanya'ya karşı oynamak çok zordur. Skor avantajını yakaladıklarında, oyunu geri çevirmek neredeyse imkansız," dedi Henry.

İspanyol futbolundaki sistem ve değişmez felsefe

Thierry Henry, İspanyol futbolunun her seviyedeki başarısının tesadüf olmadığını açıkladı. Ona göre kadın futbolundan gençlik turnuvalarına ve Olimpiyat Oyunlarına kadar İspanyollar aynı stilde hareket ediyor. Bu durum, her yeni oyuncunun takıma hızla uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.

"Onlara karşı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak oynadım. Barcelona forması giyerken bu sistemin içeriden nasıl işlediğini gördüm. İspanya'da bir oyuncu 9 yaşından itibaren sahada ne yapması gerektiğini bilir. Sahada sanki Fransa milli takımı yokmuş gibi paslaştılar. Bu sadece yetenek değil, yıllar içinde şekillenmiş bir futbol DNA'sının ürünü," diyor efsanevi golcü.

Henry'ye göre, İspanya'nın ikinci golünün uzun süreli paslaşmaların ardından gelmesi tesadüf değil. Bu pozisyonda rakip savunmacılar sadece topun peşinden koşmak zorunda kaldılar. Henry, İspanya milli takımının kadro değişse bile oyun anlayışını değiştirmemesini büyük bir başarı olarak görüyor.

Fransa milli takımı için bu mağlubiyet büyük bir ders olmalı. Henry'ye göre takım, yaşananları derinlemesine analiz etmeli ve yeni "ezeli rakip" haline gelen İspanya'yı yenmek için daha güçlü dönmelidir. Günümüzde İspanyol futbolu dünya sahnesinde hegemonyasını kurmaya devam ediyor.

FransaİspanyaThierry HenryKylian MbappeDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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