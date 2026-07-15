İngiltere ve Arjantin maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Karşılaşma yarın TSİ 00:00'da başlayacak. Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İngiltere 4-2-3-1 dizilişiyle sahada olacak. Kalede Jordan Pickford var. Savunma hattında Reece James, John Stones, Marc Guéhi ve Djed Spence görev yapacak. Ön liberoda Declan Rice ve Elliot Anderson, onların önünde Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Anthony Gordon yer alacak. İleri uçta ise Harry Kane forma giyecek.

Arjantin 4-4-2 dizilişini tercih etti. Kaleyi Emiliano Martínez koruyacak. Savunmada Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero ve Nahuel Molina görev yapacak. Orta sahada Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes ve Giuliano Simeone bulunuyor. Hücumda ise Julián Álvarez ve Lionel Messi ikilisi oynayacak.

Bu mücadelenin galibi finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Sitemizde İngiltere ile Arjantin arasındaki bu maçı canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Karşılaşma boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.