İngiltere ve Arjantin maçını sitemizden canlı takip edin

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İngiltere ve Arjantin maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Karşılaşma yarın TSİ 00:00'da başlayacak. Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İngiltere 4-2-3-1 dizilişiyle sahada olacak. Kalede Jordan Pickford var. Savunma hattında Reece James, John Stones, Marc Guéhi ve Djed Spence görev yapacak. Ön liberoda Declan Rice ve Elliot Anderson, onların önünde Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Anthony Gordon yer alacak. İleri uçta ise Harry Kane forma giyecek.

Arjantin 4-4-2 dizilişini tercih etti. Kaleyi Emiliano Martínez koruyacak. Savunmada Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero ve Nahuel Molina görev yapacak. Orta sahada Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes ve Giuliano Simeone bulunuyor. Hücumda ise Julián Álvarez ve Lionel Messi ikilisi oynayacak.

Bu mücadelenin galibi finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Sitemizde İngiltere ile Arjantin arasındaki bu maçı canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Karşılaşma boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.

Canlı anlatım CANLI
46
İkinci yarı başladı. İngiltere - Arjantin maçının ikinci 45 dakikası start aldı.
45+4
İlk yarı sona erdi. İngiltere ve Arjantin devre arasına beraberlikle gidiyor.
45+3
Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes faul yaptı ve hakem Ismail Elfath oyunu durdurdu.
45+2
Jude Bellingham (İngiltere) ofsayta düştü.
45+1
İlk yarıya en az 3 dakika eklendi.
42🟨
Hakem, Arjantin milli takımı savunma oyuncusu Lisandro Martinez'e sarı kart gösterdi.
39
Enzo Fernández uzak mesafeden harika bir şut çıkardı. Arjantinli oyuncu biraz şanssızdı, top üst direğin üzerinden dışarı gitti.
38🟨
Elliot Anderson (İngiltere) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
37
Reece James'in İngiltere formasıyla kullandığı serbest vuruşta top kalecinin ellerinde kaldı.
36
Reece James'in serbest vuruşundan sonra top Arjantin kalecisinin ellerine gitti.
35
Djed Spence iyi bir fırsat yakaladı ancak ceza sahasına yaptığı isabetsiz orta sonrası kendi hareketine tepki gösterdi.
33
John Stones serbest vuruş sonrası kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin oldukça solundan dışarı çıktı. Arjantin kalecisi kale vuruşuyla oyunu başlatacak.
32🟨
Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández faul yaptı. Hakem ona sarı kart gösterdi.
31
Anthony Gordon'ın faul yapması üzerine hakem Ismail Elfath oyunu durdurdu ve serbest vuruş kararı verdi.
30
Anthony Gordon, yaptığı sert faul nedeniyle hakem Ismail Elfath tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve İngiltere lehine serbest vuruş verildi.
28
Julian Alvarez ceza sahası içinde rakiplerini geçti ancak Lionel Messi'ye gönderdiği pas çok hızlıydı. Top oyun alanını terk etti, İngiltere kalecisi kale vuruşuyla oyunu başlatacak.
25
Hakem düdüğü çaldı ve futbolcular kısa bir molaya çıkıyor.
25🟨
Ismail Elfath düdüğünü çaldı: Giuliano Simeone, Arjantin atağında rakibine sert müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
24
Arjantin takımı iyi hareketlendi ve korner kazandı.
24
Giuliano Simeone, Arjantin adına ceza sahasına orta yapmak istedi ancak savunma oyuncuları yolunu kesti. Arjantin korner kazandı.
23🟥
Jude Bellingham sert oyunu nedeniyle kırmızı kart gördü. Ismail Elfath sahada bu tür davranışlara müsamaha göstermiyor ve faulü verdi.
22
Morgan Rogers İngiltere adına topu alıp bir rakibini geçti ancak hakem Ismail Elfath hücum faulü çalarak oyunu durdurdu.
21
Lionel Messi Arjantin atağında ofsaytta kaldı, yan hakem bayrağını kaldırdı.
20
Reece James'in ortasını Emiliano Martinez kontrol etti ve İngilizlerin atağı sonuçsuz kaldı.
19
Emiliano Martinez, Reece James'in pasını kesti ve İngiltere'nin atağı sonuçsuz kaldı.
18
Djed Spence İngiltere adına bireysel bir koşu yaptı ancak rakip savunma oyuncusu yolunu keserek tehlike yaratmasını engelledi.
17
Djed Spence İngiltere adına kişisel bir çabayla ilerledi ancak rakip savunmacı yolunu keserek tehlikeyi önledi.
15
Anthony Gordon kendini rahat hissedip ileri çıkmak istedi ancak savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
14
Anthony Gordon ileriye doğru hamle yapmaya çalıştı ancak rakip savunma oyuncusu topu uzaklaştırmayı başardı.
13
Arjantin milli takımı oyuncusu Giuliano Simeone'nin ofsayta düşmesi nedeniyle maç durduruldu.
10
Elliot Anderson rakibine faul yaptı ve hakem Ismail Elfath oyunu durdurdu.
10
Giuliano Simeone top mücadelesinde faul yaptı ve oyun geçici olarak durdu. Arjantinli oyuncu hatasını kabul etti ve itiraz etmedi.
9
İngiltere milli takımı savunmacısı Reece James faul yaptı. Hakem Ismail Elfath düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.
8
Declan Rice köşe vuruşunu kullandı ancak İngiltere'nin bu atağı uzaklaştırıldı.
7
Morgan Rogers ceza sahasına tehlikeli bir orta kesti ancak Arjantin savunması topu uzaklaştırdı. İngiltere korner kullanacak.
7
Hakem Ismail Elfath düdüğünü çaldı. Arjantinli oyuncu Giuliano Simeone hücumda faul yaptı. Hakemin kararı yerinde.
6
Julian Alvarez (Arjantin) takım arkadaşına pas vermek istedi ancak savunma oyuncuları buna izin vermedi.
5
Djed Spence harika bir driplingle rakiplerini geçmeye çalıştı ancak savunma topu kapmayı başardı.
3
Enzo Fernández (Arjantin), rakibine karşı çok sert bir müdahalede bulunduğu için faul yaptı.
2
Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes sert müdahalesiyle serbest vuruşa sebebiyet verdi. Hakem Ismail Elfath pozisyonu yakından takip etti.
1
Maç başladı, İngiltere ile Arjantin arasındaki mücadeleye start verildi.
23:59
Maç başladı! Arjantin santra ile oyuna başladı.
23:56
Bugünkü maçı baş hakem Ismail Elfath yönetecek.
23:56
Maç başlamak üzere, maç detaylarından takımların ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.
23:55
Futbolseverlere merhaba! İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın en ilginç ve önemli anlarını sizlere canlı olarak aktaracağız.
АнглияАргентинаLionel MessiХарри КейнFIFA 2026Испания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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