Microsoft, Age of Empires II oyunundaki kritik bir güvenlik açığını giderdi

·25·Teknoloji
Microsoft, Age of Empires II oyunundaki kritik bir güvenlik açığını giderdi

Microsoft, düzenli güvenlik güncellemeleri kapsamında rekor sayıda hata ve güvenlik açığını giderdi. Dikkat çekici olan ise, düzeltilen kusurlar arasında dünyaca ünlü ve efsanevi strateji oyunu Age of Empires II'nin yenilenmiş (remastered) sürümünde bulunan ciddi bir güvenlik açığının da yer almasıydı. Bu açık, bilgisayar korsanlarının kullanıcı bilgisayarını uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyabilirdi. Bu durum Techcrunch.com tarafından haber veriliyor.

Güvenlik uzmanları, söz konusu kusurun oyunun 25 yıllık tarihindeki en tehlikeli sorunlardan biri olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Bilgisayar korsanları, kurbana özel olarak hazırlanmış bir oyun davetiyesi göndererek sistemine erişim sağlayabiliyordu. iXBT.com ve diğer teknoloji yayınlarına göre, bu süreç yapay zeka yardımıyla tespit edilen birçok hata arasında yer alıyor.

Tehlike ne boyuttaydı?

Rapid7 siber güvenlik firması araştırmacıları, CVE-2026-50663 tanımlayıcısı altındaki bu açığı detaylı bir şekilde inceledi. Saldırganın, oyun lobisine (lobby) katılan kullanıcının bilgisayarına zararlı dosyalar yerleştirebildiği ortaya çıktı. Bu durum, saldırgana uzaktan rastgele kod çalıştırma (Remote Code Execution) ve cihazı tamamen kontrol altına alma imkanı sağlıyordu.

X sosyal ağında yayınlanan videolarda, bu açığın nasıl çalıştığı uygulamalı olarak gösterildi. Buna göre, kullanıcının saldırganın oyun odasına girmesi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (UCG) otomatik olarak kabul etmesi yeterliydi. Ardından sistem korsanların kontrolüne geçiyordu.

Oyuncular neden hedef alınıyor?

Şu an için bu hatanın gerçek hayatta kötü niyetli amaçlarla kullanıldığına dair bir kanıt bulunmuyor. Ancak Microsoft uzmanları, oyuncuların hedef alınmasının siber suçlular için oldukça etkili bir yöntem olduğu konusunda uyarıyor. Oyun tutkunları genellikle yüksek teknik özelliklere sahip bilgisayarlar kullandığından, bu durum korsanlar için büyük miktarda veri çalmak veya şifreleri ele geçirmek adına uygun bir fırsat yaratıyor.

Microsoft, bu güvenlik güncellemelerinde rekor sayıda hatayı kapatırken yapay zeka teknolojilerinden geniş ölçüde yararlandığını açıkladı. Şirket mühendisleri ve dış araştırmacılar, AI yardımıyla kodlar arasındaki gizli açıkları daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Bu durum, kullanıcı güvenliğini sağlamada yeni bir dönemi başlatıyor.

Age of Empires II hayranlarına, oyunun en son güncellemelerini (patch) derhal yüklemeleri tavsiye ediliyor. Bu, sadece oyun kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kişisel verilerin güvenliğini de garanti altına alacaktır. Microsoft gibi devlerin eski oyunlara gösterdiği bu özen, siber güvenlik konusunun her türlü yazılım için öncelikli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

MicrosoftAge Of EmpiresSiber GüvenlikOyunlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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