Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines girişimi ilk açık AI modelini tanıttı

·20·Teknoloji
Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines girişimi ilk açık AI modelini tanıttı

OpenAI'ın eski teknoloji direktörü Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines Lab girişimi, ilk özel yapay zeka modeli olan Inkling platformunu kamuoyuna duyurdu. OpenAI, Anthropic veya Google gibi devlerin kapalı sistemlerinden farklı olarak Inkling, açık ağırlıklı (open-weight) bir modeldir. Bu durum, harici geliştiricilerin ve şirketlerin modeli doğrudan indirmelerine ve kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından aktarılmaktadır.

Inkling modeli, "uzmanlar karışımı" (mixture-of-experts) sistemine dayanmakta olup toplam 975 milyar parametreye sahiptir. Ancak, sistem verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla, her bir spesifik görev için bu parametrelerin sadece bir kısmı, yani yaklaşık 41 milyarı devreye alınır. Model, 45 trilyon tokenden oluşan metin, görsel, ses ve video verileriyle eğitilmiş olup dört alanda da doğal analiz yeteneğine sahiptir.

Esneklik ve özgün yetenekler

Mevcut aşamada Inkling sadece metin tabanlı sonuçlar, yani yazılım kodları ve yapılandırılmış veriler sunabilmektedir. Thinking Machines Lab, bu modeli "hazır bir ürün" olarak değil, işletmelerin üzerinde çalışabileceği bir "başlangıç noktası" olarak pazarlamaktadır. Şirketin temel fikri, merkezi laboratuvarlar tarafından sunulan "herkese uyan tek model" yerine, kuruluşların kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış AI sistemlerinin daha yüksek verimlilik göstereceğidir.

Inkling modelinin ayırt edici özelliklerinden biri, kullanıcının "düşünme çabasını" (thinking effort) kendisinin ayarlayabilmesidir. Eğer kullanıcı için hız önemliyse, modelin derin düşünme sürecini azaltabilir; karmaşık konularda ise tam tersine doğruluğu artırabilir. Ayrıca model, belirsiz durumlarda tahminde bulunmak yerine, kendi belirsizliğini açıkça ifade etme özelliğine sahiptir.

Pazardaki rekabet ve stratejik önem

ixbt.com verilerine göre, Thinking Machines ürününün pazardaki en güçlü model olduğunu iddia etmiyor. Şirket temsilcileri, Inkling'in bugün piyasadaki en güçlü model olmadığını açıkça kabul ederek, ana vurguyu onun evrenselliğine ve esnekliğine yapıyor. Örneğin, programlama testlerinde Inkling, NVIDIA'nın Nemotron 3 Ultra modeline kıyasla üç kat daha az kaynak harcayarak aynı sonucu vermiştir.

Bu yaklaşım, Microsoft CEO'su Satya Nadella tarafından dile getirilen fikirlerle örtüşmektedir. Nadella, yakın zamanda kapalı yapay zeka modellerini kullanan işletmelerin aslında "iki kez ödeme yaptığını" vurgulamıştı: Birincisi abonelik için, ikincisi ise kendi gizli iş verilerini modeli geliştirmek için teslim ederek. Inkling gibi açık modeller ise işletmelere kendi verileri üzerinde tam kontrol sağlama imkanı tanır.

Sonuç olarak, Mira Murati liderliğindeki ekip, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi genel amaçlı chatbotlarla değil, profesyonel ve kurumsal segmentle rekabete girmektedir. Bu durum, yerelleştirilmiş ve özel görevler için eğitilmiş özel modeller oluşturmada Inkling sağlam bir temel görevi göreceği için, büyük kuruluşlar ve yazılım geliştiricileri için de ilgi çekici olabilir.

Thinking MachinesInklingMira MuratiYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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