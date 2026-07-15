Tuchel Arjantin'den korkmuyor: "Hazırız"

2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Arjantin hakkında açık konuştu. Mevcut dünya şampiyonunu yenmenin çok zor olduğunu kabul etti ancak İngiltere'nin bu sınavı geçmek için karaktere, sabra ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.

“Onları yenmek çok zor”

Tuchel, Arjantin milli takımının gücünü gizlemedi. Rakip oyuncuların bazılarını yakından tanıdığını, bazılarıyla daha önce çalıştığını belirtti.

“Güçlü yönleri var. Gol yeseler veya oyun zorlaşsa bile paniklemiyorlar. Onları yenmek çok zor. Bu bir gerçek” dedi Tuchel.

Bu düşünce, Arjantin hakkındaki temel gerçeği ortaya koyuyor: Scaloni'nin takımı sadece tekniğe veya Messi'ye dayanmıyor. Büyük maçları “dişini sıkarak”, duygu ve disiplinle kazanma yeteneklerine sahipler.

Tuchel, Katar'daki Arjantin'i hatırlattı

İngiltere teknik direktörü, şimdiki Arjantin'in dört yıl önceki takıma çok benzediğini söyledi. 2022'de Katar'da Lionel Scaloni'nin öğrencileri, Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

Tuchel'e göre Arjantin'de o birlik, o fedakarlık ve o duygusal futbol anlayışı hala korunuyor.

Arjantin'deki güçlü yön Tuchel'in vurguladığı anlam Paniklememek gol yeseler bile oyundan kopmuyorlar Birlik takım tek bir amaç için hareket ediyor Duygu büyük maçlarda zihinsel güç veriyor Tarih ekstra motivasyon görevi görüyor Scaloni faktörü sistem ve tarz korunuyor

“Biz de duyguları yüksek bir takımız”

Tuchel, Arjantin'in duyguyla oynadığını kabul etti ancak İngiltere'nin de bu tür maçlara hazır olduğunu belirtti.

“İngiltere'de Arjantin'e karşı koyacak kadar sabır, karakter ve irade var. Bu mücadeleye hazırız” dedi.

Bu yarı final, İngiltere için sadece taktiksel bir maç olmayacak. Burada sinirler, baskı, tarihi rekabet ve sahadaki küçük detaylar büyük önem taşıyor.

Tarih baskıya mı dönüşüyor?

İngiltere ile Arjantin arasındaki rekabet, Dünya Kupası tarihinde özel bir yere sahip. İngiltere Futbol Federasyonu da iki takımın Dünya Kupalarında daha önce 5 kez karşılaştığını ve İngiltere'nin bunların 3'ünü kazandığını kaydetti.

Ancak Tuchel, bu tarihi takıma gereksiz bir baskı olarak yüklemek istemiyor.

Ona göre İngiltere buraya neden geldiğini iyi biliyor. Amaç basit: Yarı finali kendi oyunlarıyla geçip finale çıkmak.

İngiltere için temel görev

Arjantin karşısında sahada aceleci davranmak çok tehlikeli. Çünkü Messi, Alvarez, Mac Allister, {{TEXT_30}} gibi oyuncular tek bir boş alandan maçın kaderini değiştirebilir.

İngiltere şu konularda net hareket etmeli:

• top kaybedildiğinde hızlı yerleşme;

• Messi'ye rahat alan bırakmama;

• merkezde Paredes ve Enzo Fernandez'e özgürlük tanımama;

• Kane ve Bellingham aracılığıyla hızlı hücuma çıkma;

• duyguya kapılıp taktik disiplini bozmamak.

Basitçe söylemek gerekirse, İngiltere Arjantin ile sadece koşarak değil, akılla da mücadele etmeli.

Finalde İspanya bekliyor

Bu yarı finalin galibi, finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, ilk yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yani İngiltere için amaç iki aşamalı: Önce Arjantin'in karakterini kırmak, sonra İspanya'nın top kontrolüne karşı hazır olmak.

Arjantin için ise bu, şampiyonluğu koruma yolunda bir sonraki büyük sınav.

Büyük maç öncesi büyük sinyal

Tuchel'in sözleri şunu ifade ediyor: İngiltere rakibine saygı duyuyor ama ondan korkmuyor. Arjantin ise son şampiyon olarak sahaya büyük bir özgüvenle çıkacak.

Bu maçta ritmini ilk bulan, finale de o yaklaşacak.

Şimdi asıl soru şu: İngiltere, Arjantin'in duygusunu ve Messi faktörünü aşabilecek mi?