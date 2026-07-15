RB Leipzig, Yan Diomande transferi hakkındaki nihai kararını açıkladı

Almanya'nın RB Leipzig kulübü, en yetenekli genç yıldızlarından biri olan Yan Diomande hakkındaki tüm spekülasyonlara son noktayı koydu. Avrupa'nın en zengin ve prestijli takımlarının ilgisine rağmen, Bundesliga temsilcisi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun bu yaz transfer döneminde satılmayacağını resmen doğruladı. Bu karar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı çünkü oyuncu için birçok dev kulüp yarış halindeydi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

SPORT BILD gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Real Madrid, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi kulüpler oyuncunun durumu hakkında bilgi sordu. Ancak RB Leipzig yönetimi, ana varlığı için belirlenen fiyat konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Kulüp yetkilileri, Diomande için en az 100 milyon sterlin (yaklaşık 120 milyon avro) tutarında bir teklif gelmedikçe masaya oturmamaya karar verdi.

Liverpool takımı bu yarışta en aktif katılımcı olarak öne çıkmış ve resmen 67 milyon sterlin artı bonuslar teklif etmişti. Ayrıca Paris Saint-Germain de yetenekli oyuncu için mücadeleye katılmıştı. Ancak mevcut piyasa koşulları, hiçbir kulübün 100 milyon sterlinlik barajı aşmaya hazır olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, Red Bull grubu tarafından desteklenen Leipzig yönetimi, oyuncuyu takımda tutma stratejisini seçti.

Sözleşme uzatma ve yeni proje

Kulübün sportif direktörü Marcel Schäfer, şu anda tüm dikkatini oyuncuyla sözleşme uzatmaya vermiş durumda. Yeni anlaşmaya göre, Diomande'nin maaşında önemli bir artış öngörülüyor. Oyuncu Dünya Kupası sırasında kulüpten ayrılma niyetini açıkça belirtmiş olsa da, durum değişmiş görünüyor. Şu anda kanat oyuncusu, Leipzig ile yeni şartları görüşmeye ve bir sezon daha Almanya'da kalmaya razı oldu.

Leipzig yönetiminin güveni sadece finansal faktörlere değil, insani ilişkilere de dayanıyor. Geçen sezon Marcel Schäfer, oyuncunun ailesinde yaşanan kişisel bir tıbbi acil durumda büyük destek vermişti. Bu nezaket, Diomande ve temsilcileri tarafından büyük takdirle karşılanıyor. İşte bu minnet duygusunun, oyuncunun kulüple çatışmaya girmeden takımda kalmasının temel nedenlerinden biri olduğu düşünülüyor.

Takımın yeni teknik direktörü Martin Demichelis de göreve başladı ve genç yıldızla şahsen iletişime geçti. Demichelis, taktiksel planlarında Diomande'ye merkezi bir rol vereceğini ve onu yeni projenin temel taşı olarak gördüğünü açıkladı. Teknik direktör, oyuncu tatilden döndüğünde onunla yüz yüze görüşerek gelecekteki planları detaylıca konuşmayı hedefliyor.

GOAL.com'un bildirdiğine göre, Diomande aynı anda birkaç kulübe sözlü vaatte bulunmuş olsa da, Leipzig yönetimi bir transfer savaşını önlemeyi başardı. Kulüp, oyuncunun gelecekteki itibarını zedelememeyi ve tüm taraflar için faydalı olacak bir zamanda onu bırakmayı amaçlıyor. Şimdilik, futbolseverlerin bu yetenekli ismi bir sezon daha Bundesliga sahalarında izleyecekleri neredeyse kesinleşti.