Michael Olise Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli 200 milyon Euro

·4·Spor
Michael Olise Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli 200 milyon Euro

Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Michael Olise, kariyerinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Almanya'daki başarılı performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken futbolcu, yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e katılma isteğini dile getirdi. Bu transfer gerçekleşirse, milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe ile kulüp düzeyinde de aynı formayı giyme şansı yakalayacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Michael Olise kariyerini geliştirmek için en uygun yerin Madrid kulübü olduğuna inanıyor. Futbolcu, Münih yönetimine planlarını çoktan iletti. İspanyol tarafı da yetenekli hücum oyuncusuna kayıtsız kalmıyor; Marca muhabiri Pablo Polo'nun yazdığına göre, Real Madrid yönetimi Olise'yi kadrosuna katmak için her türlü çabayı göstermeye hazır.

José Mourinho ve transfer detayları

İlginç bir şekilde, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho (kaynakta belirtildiği üzere) futbolcunun hareketlerini uzun süredir yakından takip ediyor. Hatta tecrübeli çalıştırıcı, 23 Mayıs'ta Berlin'de oynanan Almanya Kupası (DFB-Pokal) finaline giderek Olise'yi VIP locasından izledi. Bu ziyaret, futbolcunun Madrid'e transfer olacağı yönündeki dedikoduları daha da güçlendirdi.

Ancak Bayern yönetimi, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, Sky Sport Germany'ye verdiği röportajda sert bir dille konuştu. Hoeness, Mourinho beş gözle izlese bile Bayern'in Olise'yi satmaya niyeti olmadığını vurguladı. Buna rağmen kulüp yönetimi, perde arkasında futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklara başladı.

Edinilen bilgilere göre, Münih kulübü Michael Olise için en az 200 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve bu durum Bayern'e müzakerelerde büyük bir üstünlük sağlıyor. Böylesine devasa bir rakam, bu transferi yazın en pahalı hamlesi yapabilir.

Bayern scoutları şimdiden Olise'nin yerini dolduracak isimleri aramaya başladı. Adaylar arasında Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Bradley Barcola ilk sırada yer alıyor. Münih ekibi, hücum hattındaki boşluğu doldurmak için genç Fransız yeteneği uygun bir seçenek olarak görüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Michael Olise Fransa milli takımında Kylian Mbappe ile harika bir ikili oluşturmuştu. Fransa, son büyük turnuvanın yarı finalinde İspanya'ya 0-2 mağlup olsa da, Olise'nin bireysel performansı uzmanlar tarafından yüksek puan almıştı.

Real MadridBayern MünihMichael OliseTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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