Harry Kane ve İngiltere'nin yeni trajedisi: Efsanevi golcünün devri mi kapanıyor?

·20·Spor
Harry Kane ve İngiltere'nin yeni trajedisi: Efsanevi golcünün devri mi kapanıyor?

İngiltere Milli Takımı'nın Arjantin karşısında aldığı dramatik mağlubiyet, sadece takımın şampiyonluk hayallerini suya düşürmekle kalmadı, aynı zamanda kaptan Harry Kane'in kariyerindeki en acı verici anlardan biri oldu. 2-1'lik mağlubiyetin ardından, 33 yaşına giren golcünün geleceği ve büyük turnuvalarda kupa kaldırma şansı ciddi şekilde sorgulanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın ardından karma alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, geleceğiyle ilgili belirsizliklerle yüzleşti. Goal.com analizine göre, futboldaki geleneksel görüşler golcünün fiziksel performansının düşüşe geçtiğini gösteriyor. 2028 Avrupa Şampiyonası sırasında Harry Kane 35 yaşında olacak ve o dönemde hala üst düzey bir futbolcu olup olamayacağı büyük bir soru işareti.

Oysa her şey farklı olabilirdi. İngiltere, maçın 85. dakikasına kadar 1-0 öndeydi. Kane en iyi formunda olsaydı, farkı açıp maçın kaderini daha erken belirlemesi işten bile değildi. Ancak sonunda, kulüp düzeyinde rekorlar kıran ancak milli takımda hiçbir kupa kazanamayan büyük bir futbolcunun yeni bir başarısızlığına tanık olduk.

İstatistikler ve sahadaki etkisizlik

Arjantin karşısında Harry Kane sahada neredeyse hiç görünmedi. İstatistikleri uzmanları şaşkına çeviriyor: maç boyunca sadece 26 kez topla buluşma, 9 isabetli pas ve rakip ceza sahasında sıfır aksiyon. Bu tür veriler, dünyanın en iyi golcülerinden biri için oldukça içler acısı görünüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki takım, maçın ilk saatinde oldukça güven verici bir oyun sergiledi. Anthony Gordon'un attığı gol İngilizlere umut verse de, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin ifadesiyle, "suda kan kokusunu aldılar". İngiltere savunmaya çekildiği anda, son dünya şampiyonları korkusuzca hücuma kalktı ve galibiyeti söktü aldı.

"Bir finale daha çok yakındık ama yeterli olmadı. Son yedi hafta boyunca her şeyimizi verdik ancak hedefe ulaşamamak çok ağır. Sekiz yıldır zafer kapısını çalıyoruz ama yapbozun son parçası hala eksik," diye yazdı Harry Kane sosyal medya hesabında.

Ballon d'Or ve gelecek beklentileri

Bu mağlubiyet, Kane'in Ballon d'Or mücadelesindeki şansını da neredeyse yok etti. Sezon boyunca kulüp düzeyinde harika sonuçlar alsa da, uluslararası arenadaki başarısızlık itibarına ciddi bir darbe vurdu. Artık uluslararası düzeyde zafer kazanmak için son şanslarını kaçırıyor olabilir.

Harry Kane fenomeni, Özbek futbolseverler için de her zaman ilgi çekici olmuştur. Uzun yıllar boyunca kupasız oyunları memlere ve tartışmalara konu oldu. Bu mağlubiyetten sonra, milli takımdaki yeri ve genç yeteneklere yol açma vaktinin gelip gelmediği konusundaki tartışmaların daha da alevleneceği kesin.

Sonuç olarak Harry Kane, İngiliz futbol tarihinin en iyi golcüsü olarak kalmaya devam edecek ancak tarih sadece kazananları hatırlar. Eğer önümüzdeki yıllarda milli takımla prestijli bir kupa kazanamazsa, büyük mirası her zaman bir "ama" şüphesiyle anılacaktır.

Harry KaneİngiltereArjantinFutbolThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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