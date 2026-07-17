Shakira, Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo'ya duygusal bir mesaj gönderdi

·54·Spor
Shakira, Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo'ya duygusal bir mesaj gönderdi

Dünya müziğinin parlayan yıldızı Shakira, Arjantin milli takımının Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından efsanevi Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo'ya içten tebriklerini iletti. Kolombiyalı şarkıcı, futbolcunun sahadaki uzun yıllara dayanan istikrarlı kariyerini ve arkasındaki aile desteğini özellikle vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline adını yazdırdı. Bu karşılaşmada 39 yaşındaki Lionel Messi, iki kritik asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Şu anda Messi, sadece şampiyonluk unvanını korumaya değil, aynı zamanda bir sonraki "Altın Top" ödülünü kazanmaya da çok yakın.

Zamana karşı savaşan efsane

Şu anda Miami'de yaşayan Shakira, sosyal medya aracılığıyla Messi'nin yaşına rağmen sergilediği oyuna hayran kaldığını gizlemedi. Goal.com'un haberine göre şarkıcı, futbolcunun disiplinini ve iradesini övdü. Shakira, "Leo Messi'nin yaptıkları tek kelimeyle olağanüstü! Bu, işine sadık ve disiplinli bir insanın değerlerini yansıtıyor" diye yazdı.

Şarkıcı, Messi'nin insanın potansiyelinin yaş veya başkalarının düşünceleriyle sınırlı olmadığını tüm dünyaya kanıtladığını belirtti. Sahadaki her hareketi genç futbolcular için gerçek bir örnek teşkil ediyor. Shakira ayrıca, Messi'nin başarılarında eşi Antonela Roccuzzo'nun rolünün paha biçilemez olduğunu da ekledi.

Aile, başarının temelidir

"Antonela Roccuzzo gibi bir kadının onun yanında olmasının Leo'ya güç ve ilham verdiğini biliyorum" diye vurguladı Kolombiyalı yıldız. Yarı finaldeki zaferi stadyumda kutlayan Antonela, kısa süre sonra Shakira'nın bu paylaşımını kendi Instagram sayfasında yayınlayarak teşekkür etti. Bu durum sosyal medyada hayranların büyük ilgisini çekti.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Lionel Messi'nin 2023 yılında MLS ligine transferi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. ABD kulübündeki başarılı performansı, uluslararası arenadaki son büyük turnuvasına mükemmel bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oldu. Şimdi tüm dünyanın gözü, Arjantin ve kaptanının yer alacağı final maçına çevrilmiş durumda.

Lionel MessiShakiraArjantinDünya KupasıAntonela Roccuzzo
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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