PSG, Michael Olise yarışından çekildi: Real Madrid ana aday haline geldi

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise için yürüttüğü transfer mücadelesini durdurma kararı aldı. Paris yönetimi, oyuncu için talep edilen astronomik bonservis bedelini ödemeye niyetli değil. Bu karar, kariyerine İspanya'nın başkentinde devam etmek isteyen oyuncunun Real Madrid'e transferinin önünü açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Foot01'in haberine göre, PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Nasser Al-Khelaifi, transfer politikasında daha sürdürülebilir yeni bir modele geçmeyi planlıyor. Bayern Münih, yıldız oyuncusu için en az 200 milyon avro talep ediyor. Paris ekibi ise Neymar ve Lionel Messi dönemindeki gibi büyük meblağları harcamak istemiyor. Kulüp yetkilileri, "hazır yıldız satın almaktansa yeni Olise'ler keşfetmenin daha iyi olduğu" prensibini benimsiyor.

Real Madrid'in yeni "Galactico" projesi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Londra doğumlu bu yetenekli hücum oyuncusunu takımın gelecekteki "Galactico"su olarak görüyor. Tahminlere göre, Olise'nin gelişi Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızların potansiyelini daha da açığa çıkaracak. L'Equipe gazetesine göre, Michael Olise şimdiden Fransa milli takımından arkadaşları Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni ile iletişime geçerek Madrid'deki yaşam ve kulüp ortamı hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz sezon Olise, Almanya liginde fenomenal bir performans sergileyerek 22 gol ve 31 asist kaydetti. Bu istatistikler onu Avrupa'nın en çok aranan futbolcularından biri haline getirdi. Ancak PSG, finansal fair play kurallarına uymak ve maaş bütçesini kontrol altında tutmak için bu transferden vazgeçmeyi tercih etti. Oyuncunun yıllık maaşının 20 milyon avroyu aşması bekleniyor.

Paris'in yeni hedefleri

PSG artık dikkatini iç pazara ve gelişmekte olan genç yeteneklere çeviriyor. Luis Enrique yönetimindeki teknik ekip, Maghnes Akliouche ve Oumar Diomande gibi oyuncuları takibe aldı. Bu strateji, kulübün finansal istikrarını sağlamayı ve gelecek için bir temel oluşturmayı hedefliyor.

Real Madrid ise finansal açıdan oldukça güçlü bir konumda. Kulüp kısa süre önce rekor seviyede 1,161 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı. Buna rağmen, Olise transferini gerçekleştirmek için Madrid ekibinin bazı lider oyuncularını satması gerekebilir. Özellikle sözleşmesi sona yaklaşan Vinicius Junior'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı yıldızla yeni bir anlaşmaya varılamazsa, Olise transferini finanse etmek için satılması ihtimal dışı değil.