Pakhtakor ve Navbahor bugün tarihi bir maça çıkıyor

Bugün, 17 Temmuz'da Özbekistan Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Günün iki maçı ülke futbol tarihinde özel bir yere sahip; Pakhtakor ve Navbahor, en üst ligdeki jubile maçlarına çıkıyor.

Her iki kulüp de şampiyonada bugüne kadar hiç küme düşmemiş takımlar olarak tarihi bir sonuca imza atmak üzereler.

Pakhtakor'un 1000. maçı Lokomotiv'e karşı

Taşkent ekibi Pakhtakor, 12. hafta kapsamında Lokomotiv ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele, 'Aslanlar' için Özbekistan en üst ligindeki 1000. maç olacak. Böylece ülkenin en çok kupa kazanan kulüplerinden biri, bir önemli tarihi eşiği daha aşmış olacak.

Pakhtakor, bugüne kadar 16 kez Özbekistan şampiyonluğunu kazandı.

Navbahor da jubile maçına çıkıyor

Namangan temsilcisi Navbahor ise AGMK karşısında en üst ligdeki 1000. maçını oynayacak.

Navbahor, Özbekistan şampiyonası kurulduğundan bu yana en üst ligde düzenli olarak yer alan kulüplerden biri olarak kabul ediliyor.

Takım, 1996 yılında ülke şampiyonu olmuş ve tarihinde ilk kez altın madalya kazanmıştı.

Sadece iki kulüpte bu sonuç var

Pakhtakor ve Navbahor'u diğer kulüplerden ayıran önemli özellik, hiçbir zaman Pro Lig'e düşmemiş olmalarıdır.

Her iki takım da Özbekistan ulusal şampiyonası tarihinde tüm sezonları en üst ligde geçiren yegane kulüplerdir.

Bu nedenle 17 Temmuz'daki karşılaşmalar sıradan bir lig maçı değil, Özbek futbolu tarihindeki önemli bir olay haline geliyor.

Jubile maçlarını kim kazanacak?

Pakhtakor, Lokomotiv'e; Navbahor ise AGMK'ya karşı sadece önemli puanlar için değil, tarihi 1000. maçta galibiyet için sahaya çıkacak.

Sizce jubile maçlarında hangi takım galip gelecek? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin.