Bukayo Saka, İngiltere Milli Takımı'ndaki yeri ve Thomas Tuchel'in kararına tepki gösterdi

·51·Spor
Bukayo Saka, İngiltere Milli Takımı'ndaki yeri ve Thomas Tuchel'in kararına tepki gösterdi

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal yıldızı Bukayo Saka, Dünya Kupası'ndaki performansı ve yarı finalde yedek bırakılması hakkında ilk kez konuştu. Fransa'ya karşı oynanan üçüncülük maçında hat-trick yapan futbolcu, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve daha fazla süre almayı hak ettiğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İngiltere Milli Takımı, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek 1966'dan bu yana en iyi sonucunu elde etse de tüm dikkatler Bukayo Saka üzerindeydi. Maçın kahramanı olan kanat oyuncusu, yeteneğini sergileyerek Thomas Tuchel'in Arjantin maçındaki taktiksel tercihini sorguladı. Goal.com'un haberine göre, futbolcu maç sonu röportajında memnuniyetsizliğini gizlemedi.

Tuchel'in sürpriz tercihi ve iç gerilimler

Yarı finaldeki Arjantin mağlubiyetinde Tuchel, Saka'yı yedek bırakıp yerine Morgan Rogers'ı ilk 11'de sahaya sürmüştü. Bu karar taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Fiziksel durumu hakkında konuşan Saka, "Elbette daha fazla oynamak isterdim. Ancak şu an bunun konuşulacağı zaman değil. Cevabımı sahada vermeye çalışıyorum" şeklinde kısa bir yanıt verdi.

Thomas Tuchel ise kararını mantıklı bir temele oturtmaya çalışarak bunun sadece bir içgüdü olduğunu belirtti. Alman teknik adama göre, yarı finalde Morgan Rogers'ın özel bir şeyler yapabileceğine inanıyordu. Tuchel, Saka'yı her zaman anahtar oyuncu olarak gördüğünü ancak o anki maç ritmi ve oyuncuların yorgunluk seviyesinin bu kararı almaya zorladığını açıkladı.

İstatistikler ve sakatlık söylentileri

Sezon boyunca Arsenal formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir tempoda oynayan Saka'nın sakat olduğu yönünde dedikodular çıkmıştı. Grup aşamasındaki bazı maçları kaçırması da buna bağlanmıştı. Ancak istatistikler, %100 hazır olmadığı durumlarda bile Bukayo Saka'nın takımın en etkili hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor.

Çeyrek finale kadar sadece 192 dakikada üç asist yapmayı başarmıştı. Fransa maçındaki hat-trick ise sadece yaratıcılıkta değil, bitiricilikte de rakipsiz olduğunu kanıtladı. Tuchel, maç sırasında Saka'nın hat-trick yaptığını bile fark etmediğini itiraf ederek, oyuncunun yeteneğinden şüphe duymadığını bir kez daha vurguladı.

Bu durum, İngiltere Milli Takımı içindeki rekabeti ve teknik direktörün genç yeteneklere olan güvenini gözler önüne seriyor. Yine de Saka gibi deneyimli ve uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir oyuncunun en kritik anda kenarda kalması, gelecekte Tuchel için ciddi eleştiri kaynağı olabilir.

Bukayo SakaThomas TuchelİngiltereArsenalFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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