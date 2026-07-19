Deschamps mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi: «İlk yarıda hata yaptım»

·46·Spor
Deschamps mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi: «İlk yarıda hata yaptım»

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nı madalyasız tamamladı. İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında 0-4 geriye düşen Fransızlar büyük bir geri dönüş başlatsa da, sahadan 4-6 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından Didier Deschamps, ilk yarıdaki kötü oyunun sorumluluğunu üstlendi. Teknik direktör, takımın skoru eşitleme şansı yakaladığını da belirtti.

Fransa ilk yarıda dört gol yedi

Fransızlar maça oldukça kötü başladı. İngiltere ilk yarıda dört kez fileleri havalandırarak devre arasına büyük bir avantajla girdi.

Deschamps, takımın ilk 45 dakikada planlanan görevleri yerine getiremediğini itiraf etti.

«Bunun sorumlusu benim. Çünkü ilk yarıda yapılması gerekenleri yapmadım» dedi teknik direktör.

Ona göre Fransa, devre arasından sonra kendi futbolunu sergileyerek oyuna dönmeyi başardı.

Skoru eşitleme şansı vardı

İkinci yarıda Fransa hücumda oldukça hareketlendi ve art arda bulduğu gollerle heyecanı yeniden canlandırdı.

Deschamps, takımının skoru eşitleyebileceği iki net fırsat yakaladığını vurguladı. Ancak Fransızlar hücuma çok fazla güç harcayınca savunmada açıklar verdi.

«Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz ama bu sefer olmadı. Çok fazla ileri çıktık» dedi.

İngiltere son dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendirerek maçı 6-4 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İspanya maçı da Deschamps'ı üzdü

Fransa yarı finalde İspanya'ya 0-2 mağlup olmuştu. Deschamps'a göre takım o maçta gerçek potansiyelini ortaya koyamadı.

«İspanya'ya karşı kendi futbolumuzu oynayamadık. Rakibimiz ise bize karşı çok iyi oynadı» dedi uzman isim.

Fransızlar turnuvaya şampiyonluk hedefiyle gelmiş olsalar da, sonunda dördüncülükle yetinmek zorunda kaldılar.

«Harika bir yolculuktu»

Mağlubiyete rağmen Deschamps, turnuva boyunca birçok olumlu gelişme yaşandığını belirtti. Fransa'nın yüksek potansiyelli oyunculara sahip olduğunu ve gelecekte büyük sonuçlar alabileceğini vurguladı.

«Her şey kötü değil. Potansiyelli bir takımımız var. Benim için kişisel olarak harika bir yolculuk, harika sekiz haftaydı» dedi Deschamps.

Aynı zamanda teknik direktör, milyonlarca Fransız taraftara bir büyük sevinç daha yaşatamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Fransa 2026 Dünya Kupası'nda ödülsüz kaldı ancak İngiltere karşısındaki ikinci yarı geri dönüşü, takımın potansiyelinin hala yüksek olduğunu gösterdi. Şimdi asıl soru şu: Bu nesil bir sonraki büyük turnuvada potansiyelini tam olarak kullanabilecek mi?

Didier DeschampsFransaİngiltereDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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