Sarukyan'ın zafer serisine son verildi: RAF 11'de drama (video)

·45·Spor
Sarukyan'ın zafer serisine son verildi: RAF 11'de drama (video)

ABD'nin Milwaukee şehrinde düzenlenen RAF 11 turnuvasında, eski ünlü UFC dövüşçüleri serbest güreş kuralları çerçevesinde karşı karşıya geldi. Ana maçta Colby Covington, Arman Tsarukyan'ın galibiyet serisine son verirken, Ben Askren ağır bir hastalık ve akciğer naklinin ardından spora şaşırtıcı bir dönüş yaptı.

Askren galibiyete çok yaklaşmıştı. Ancak kritik anda Belal Muhammad durumu tamamen değiştirdi.

Covington, Tsarukyan'ı 5-3 mağlup etti.

Gecenin ana maçında, UFC hafif sıkletinin önde gelen isimlerinden Arman Tsarukyan, eski geçici şampiyon Colby Covington ile mindere çıktı.

Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Covington 5-3 galip gelerek RAF Crossover şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Tsarukyan ise RAF ligindeki ilk mağlubiyetini aldı. Daha önce organizasyondaki altı maçını da kazanmıştı.

Covington'ın tecrübesi ve temkinli taktiği belirleyici oldu. Tsarukyan rakibine baskı kursa da gerekli puanları toplayamadı.

Askren'in dönüşü sonuçtan daha önemliydi

Gecenin ikinci ana maçında Ben Askren, eski UFC yarı orta sıklet şampiyonu Belal Muhammad ile karşılaştı.

Askren, 2025 yılında ağır zatürre nedeniyle hayati tehlike yaşamış ve çift akciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Ailesinin verdiği bilgilere göre, tedavi sürecinde sporcunun kalbi dört kez kısa süreliğine durmuştu.

Böylesine ağır bir sınavdan bir yıl sonra, 42 yaşındaki sporcunun tekrar mindere çıkması hayranlar için gecenin en duygusal anı oldu.

Askren üstünlüğünü koruyamadı

Mücadelenin ilk iki bölümünde Askren tecrübesini konuşturarak 3-0 öne geçti. Rakibinin ataklarını kontrol ederek sansasyonel bir galibiyete yaklaşıyor gibi görünüyordu.

Ancak üçüncü devrede Belal Muhammad tempoyu artırdı. Üst üste etkili hamlelerle skoru lehine çevirdi ve 6-3'lük sonuçla galibiyete ulaştı.

Maçtan sonra Muhammad rakibine saygı göstererek seyircileri Askren'i alkışlamaya davet etti.

Askren mindere sembolik bir veda bıraktı

Maç sona erdiğinde Ben Askren güreş ayakkabılarını minderin üzerinde bıraktı. Güreş geleneğinde bu hareket, sporcunun kariyerini noktaladığı anlamına gelir.

Böylece Askren'in dönüşü tek seferlik bir veda maçı oldu. Sonuçta mağlup olsa da, hayatta kalma mücadelesinden sonra tekrar müsabakaya çıkması spor dünyasında büyük bir olay olarak kabul edildi.

RAF 11'in ana sonuçları

Colby Covington — Arman Tsarukyan 5-3

Covington puan farkıyla kazandı ve RAF Crossover kemerini kazandı.

Belal Muhammad — Ben Askren 6-3

Muhammad son devrede geri dönüş yaparak puanla üstünlük sağladı.

RAF 11'de şampiyonluk kemeri Covington'a, galibiyet ise Belal Muhammad'e gitti. Ancak gecenin en büyük kahramanı, ağır bir ameliyattan sonra tekrar mindere çıkma cesaretini gösteren Ben Askren oldu.

Arman TsarukyanColby CovingtonBen AskrenBelal MuhammadUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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