Dana White, Jon Jones'a kapıyı açık bıraktı ancak bir şartı var

·28·Spor
Dana White, Jon Jones'a kapıyı açık bıraktı ancak bir şartı var

Jon Jones'un UFC sekizgenine dönüşü yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Organizasyon başkanı Dana White, efsanevi dövüşçüyle ilişkilerinin kötü olmadığını ancak sosyal medyadaki açıklamaların henüz gerçek bir dövüş anlamına gelmediğini vurguladı.

White'ın sözlerinden UFC'nin Jones'un dönüşüne karşı olmadığı anlaşılıyor. Ancak bunun için eski şampiyonun laftan pratik müzakerelere geçmesi gerekecek.

«Aramızda hiçbir zaman düşmanlık olmadı»

Dana White, kendisi ile Jon Jones arasında kişisel bir husumet olduğu yönündeki iddiaları reddetti. İlişkilerin bazen karmaşık bir hal aldığını kabul etse de Jones'u tüm zamanların en büyük dövüşçüsü olarak nitelendirdi.

«Benimle Jon arasında hiçbir zaman düşmanlık olmadı. Sadece ilişkilerimiz biraz garip bir şekil aldı» dedi White.

Jones ve UFC yönetimi arasında daha önce de dövüş şartları, ücretler ve rakip seçimi konularında anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Buna rağmen her iki taraf da ilişkilerin tamamen kopmadığını belirtiyor.

White, Jones'tan somut bir adım bekliyor

UFC başkanı, dönüş hakkında konuşmak ile bir dövüş sözleşmesi imzalamak arasında büyük fark olduğunu belirtti.

«Bu daha çok ona bağlı. Bu konuda çok konuşmayı seviyor. Ancak dövüşü ayarlamak ve sözleşme imzalamak tamamen başka bir mesele» dedi White.

Bu açıklamadan yola çıkarak, UFC'nin Jones için henüz resmi bir dövüş belirlemediği anlaşılıyor. Müzakerelerin başlaması için sporcunun dönüşe tam olarak hazır olduğunu bildirmesi ve net şartları kabul etmesi gerekiyor.

Jones da dönüş kapısını kapatmadı

Jon Jones yakın zamanda UFC'nin doping kontrol sisteminde hala kayıtlı olduğunu açıkladı. Uygun bir teklif gelirse sekizgene dönme ihtimalini değerlendireceğini, şu an için ise ailesine ve genç sporculara yardımcı olmaya odaklandığını belirtti.

Ayrıca Jones, UFC'nin kendisine sözleşme kapsamında dövüşler teklif etmesi gerektiğini, ancak son zamanlarda organizasyondan net bir teklif almadığını ifade etti.

Dönüş için neler çözülmeli?

Jones'un bir sonraki dövüşünün gerçekleşmesi için birkaç konuda anlaşmaya varılması gerekiyor: rakip, sıklet, ücret ve dövüş tarihi.

Şimdilik ne UFC ne de Jones, net bir rakip veya tarih hakkında resmi bir duyuru yaptı. Bu nedenle eski şampiyonun dönüşü gerçek bir ihtimal olsa da henüz doğrulanmış bir olay değil.

Dana White kapıyı tamamen kapatmadı. Artık ana karar Jon Jones'a bağlı: Dönüş hakkında konuşmaya devam mı edecek yoksa sözleşme imzalayıp tekrar sekizgene adım mı atacak?

UFCJon JonesDana WhiteMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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