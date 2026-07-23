Jeff Bezos Liverpool hisselerini satın almakla ilgileniyor

·36·Spor
Jeff Bezos Liverpool hisselerini satın almakla ilgileniyor

İngiliz futbol kulübü Liverpool, kısa süre önce dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos liderliğindeki büyük bir yatırımcı grubunun ilgi odağı haline geldi. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, kulübün finansal kapasitesinin ve küresel bir marka olarak itibarının yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Daily Mail'in haberine göre, Amit Bhatia liderliğindeki bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool kulübünün yüzde 30 hissesini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Söz konusu anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 1,35 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. En dikkat çekici nokta ise, serveti 192 milyar sterlin olarak tahmin edilen Jeff Bezos'un da bu gruba dahil olabilecek olmasıdır.

Kulübün mevcut sahipleri olan Fenway Sports Group (FSG) temsilcileri, Amit Bhatia liderliğindeki gruptan stratejik yatırım teklifi aldıklarını doğruladılar. Şunu belirtmek gerekir ki, bu anlaşmadan sonra bile FSG kulüp üzerindeki kontrolü (yaklaşık yüzde 60 hisse ile) elinde tutmaya devam edecek. Bu durum, takımın uzun vadeli stratejisinin ve transfer politikasının mevcut yönetim tarafından yönetilmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Finansal istikrar ve yeni fırsatlar

Futbol finansmanı uzmanı Kieran Maguire'a göre bu, FSG için oldukça akıllıca bir iş hamlesi. Maguire'a göre, kulübün toplam değerinin 4 milyar sterlinin üzerinde gösterilmesi piyasa beklentileriyle tamamen örtüşüyor. Yatırım sonucunda elde edilecek fonlar doğrudan kulüp kasasına girmese bile, Bezos ve çelik kralı Lakshmi Mittal'in ailesi gibi güçlü ortakların gelişi Liverpool için yeni ufuklar açacaktır.

Yeni yatırımcılar takıma sadece para değil, aynı zamanda büyük bir ticari deneyim de getirecek. Özellikle Amazon gibi küresel bir platformla yapılacak iş birliğinin, kulübün dünya çapındaki taraftar kitlesini genişletmeye ve pazarlama gelirlerini artırmaya hizmet edeceği şüphesizdir. Liverpool gibi dev kulüplerin finansal gücünün artması, transfer pazarındaki rekabeti de daha da kızıştıracaktır.

Ayrıca uzmanlar, bu denli nüfuzlu kişilerin kulüp yönetimine girmesinin, gelecekte Liverpool için faizsiz kredi alma imkanı yaratacağını vurguluyor. Bu durum, altyapı geliştirme veya beklenmedik finansal zorluklar döneminde takımın istikrarını sağlayan önemli bir faktör olacaktır.

Şimdilik görüşmeler devam ediyor ve nihai bir karar alınmış değil. Ancak Jeff Bezos gibi bir ismin futbol dünyasına, özellikle de İngiltere Premier League'e girmesi, sadece Liverpool için değil, tüm Avrupa futbolu için tarihi bir olay olabilir.

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LiverpoolJeff BezosAmazonPremier LeagueFutbol Transferleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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