Chelsea, 2026-27 sezonu için yeni formalarını tanıttı

Chelsea kulübü, Nike ile iş birliği içinde 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Justin Rose ve Madonna gibi yıldızların yer aldığı küresel reklam kampanyasının ardından tanıtılan bu forma, 1970'lerin nostaljik ruhunu modern Aero-FIT teknolojisiyle birleştiriyor. Formanın en dikkat çekici özelliği, güncellenmiş altın sarısı rengindeki retro tarzı aslan figürüdür. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Yeni iç saha forması, geleneksel "Bright Blue" renginde olup düğmeli bir yaka ile tasarlandı. Ted Drake'in takıma gelişinin 75. yıl dönümü anısına, kulübün sembolü olan aslan pençesi izleri kumaş tasarımında merkezi bir yer tutuyor. Nike logosu ve kulüp arması, "Midwest Gold" rengindeki detaylarla zenginleştirildi. Tasarımın taraftarlarla istişare edilerek geliştirildiği özellikle vurgulanıyor.

Fiyatlara gelince, formanın replika versiyonu 89.99 sterlin, oyuncuların sahada giydiği profesyonel "authentic" versiyonu ise 134.99 sterlin olarak belirlendi. Kulüp, bu formayı dünya genelinde çeşitli konserler ve duvar resimleri aracılığıyla geniş çapta tanıtıyor.

Ayrıca Chelsea'nin deplasman forması hakkında da ilk bilgiler sızdırıldı. Tahminlere göre takım, on yıllık bir aradan sonra tekrar siyah deplasman formasına dönecek. Formada herhangi bir grafik desen olmayacak, sadece yaka ve kollarda sarı çizgiler kullanılacak. Bu tasarımın taraftarlara 2012/13 sezonundaki ünlü deplasman formasını hatırlatması bekleniyor.