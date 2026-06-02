Chelsea, 2026-27 sezonu için yeni formalarını tanıttı

·49·Spor
Chelsea, 2026-27 sezonu için yeni formalarını tanıttı

Chelsea kulübü, Nike ile iş birliği içinde 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Justin Rose ve Madonna gibi yıldızların yer aldığı küresel reklam kampanyasının ardından tanıtılan bu forma, 1970'lerin nostaljik ruhunu modern Aero-FIT teknolojisiyle birleştiriyor. Formanın en dikkat çekici özelliği, güncellenmiş altın sarısı rengindeki retro tarzı aslan figürüdür. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Yeni iç saha forması, geleneksel "Bright Blue" renginde olup düğmeli bir yaka ile tasarlandı. Ted Drake'in takıma gelişinin 75. yıl dönümü anısına, kulübün sembolü olan aslan pençesi izleri kumaş tasarımında merkezi bir yer tutuyor. Nike logosu ve kulüp arması, "Midwest Gold" rengindeki detaylarla zenginleştirildi. Tasarımın taraftarlarla istişare edilerek geliştirildiği özellikle vurgulanıyor.

Fiyatlara gelince, formanın replika versiyonu 89.99 sterlin, oyuncuların sahada giydiği profesyonel "authentic" versiyonu ise 134.99 sterlin olarak belirlendi. Kulüp, bu formayı dünya genelinde çeşitli konserler ve duvar resimleri aracılığıyla geniş çapta tanıtıyor.

Ayrıca Chelsea'nin deplasman forması hakkında da ilk bilgiler sızdırıldı. Tahminlere göre takım, on yıllık bir aradan sonra tekrar siyah deplasman formasına dönecek. Formada herhangi bir grafik desen olmayacak, sadece yaka ve kollarda sarı çizgiler kullanılacak. Bu tasarımın taraftarlara 2012/13 sezonundaki ünlü deplasman formasını hatırlatması bekleniyor.

ChelseaNikeFutbol Formasıİngiltere Premier LigiTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu