Real Madrid Diomande için 100 milyon euro teklif etti

·53·Spor
Real Madrid Diomande için 100 milyon euro teklif etti

Real Madrid, Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande'nin transferi için resmi teklif gönderdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, oyuncu için bonuslar dahil 100 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır.

Ancak Alman kulübü bu rakamı yeterli bulmadı. Şu anda PSG de Diomande için yarışta olduğundan görüşmeler daha da kızışıyor.

Real Madrid'in teklifi nasıl?

Kaynağa göre Madrid kulübü, Fildişi Sahilli genç futbolcu için şu şartları teklif etti:

Ödeme Türü

Miktar

Garanti Tutar

90 milyon euro

Bonuslar

10 milyon euro

Toplam Değer

100 milyon euroya kadar

Bu teklif, Real Madrid'in Diomande'yi geleceğin önemli bir oyuncusu olarak gördüğünü gösteriyor.

Leipzig teklifi reddetti

Alman kulübü, 90 milyon euro ve 10 milyon euro bonus içeren teklifi kabul etmedi.

Leipzig'in Diomande için 100 milyon avrodan fazla garanti veya toplam ücret talep ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler durmuş değil ve anlaşma şartları masada.

Şu an için kulüpler resmi bir anlaşmaya varmış değil.

PSG de oyuncu için yarışıyor

Diomande'ye ilgi gösteren kulüpler arasında Fransa'nın PSG takımı da yer alıyor.

Paris ekibi Leipzig ile temasa geçti ancak şu ana kadar müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Yine de PSG'nin transfer yarışında kalması Real Madrid için rekabeti kızıştırıyor.

Diomande neden bu kadar yüksek değer görüyor?

19 yaşındaki kanat oyuncusu genç yaşına rağmen Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bonservis bedelinin 100 milyon euronun üzerinde belirlenmesi, Leipzig'in oyuncuyu kolayca bırakmak istemediğini gösteriyor.

Aynı zamanda bu devasa rakam, Diomande'ye duyulan güvenin ve gelecekteki potansiyelinin yüksek olduğunun bir kanıtı.

Müzakerelerde kritik aşama başladı

Şimdilik Real Madrid'in ilk teklifi reddedilmiş olsa da Madrid ekibi görüşmelere devam ediyor. PSG'nin ilgisi ise Leipzig'in fiyat konusundaki duruşunu daha da sertleştirebilir.

Şimdi en büyük soru şu: Real Madrid teklifi artıracak mı yoksa Alman kulübü mevcut şartları kabul mü edecek?

Sizce Real Madrid 19 yaşındaki Diomande için 100 milyon eurodan fazlasını ödemeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

Real MadridYan DiomandeLeipzigPSGFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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