Gary Neville Arjantin'i merhamet etmedi: «Finalde çok kötü oynadılar»

·64·Spor
Gary Neville Arjantin'i merhamet etmedi: «Finalde çok kötü oynadılar»

İngiltere millî takımının eski savunma oyuncusu Gary Neville, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in sergilediği oyunu sert bir şekilde eleştirdi. Lionel Scaloni öğrencileri 120 dakika boyunca İspanya kalesine isabetli şut çekemeden 1-0 mağlup olmuştu.

Neville'e göre Arjantinliler, kritik maçta sadece takım birlikteliği ve savaşçı ruh sayesinde uzatmalara kadar dayanabildi.

«Dürüst olalım»

Gary Neville, «The Overlap» programında Arjantin millî takımının finaldeki performansını değerlendirirken oldukça sert ifadeler kullandı.

«Dürüst olalım: çok kötü oynadılar. Bu kadar uzun süre direnebildikleri için sadece tebrik etmek gerekir, hepsi bu», dedi Neville.

Eski futbolcu devamındaki değerlendirmelerinde de takımın oyununu şiddetle eleştirerek izlenen futbolu «çok zayıf» olarak nitelendirdi.

120 dakikada hiç isabetli şut yoktu

Arjantin, İspanya ile oynanan finalde hücumda büyük zorluklar yaşadı. Scaloni'nin ekibi normal sürede ve uzatmalarda rakip kaleye tek bir isabetli şut dahi çekemedi.

İspanya ise maçtaki tek golü atarak 1-0'lık skorla kazandı.

İstatistik

Sonuç

Maç sonucu

İspanya — Arjantin 1:0

Maç süresi

120 dakika

Arjantin'in isabetli şutları

0 adet

Neville için hücumdaki bu verimsizlik Arjantin'in en büyük sorunu oldu.

Takım kimyası Arjantin'i ileri taşıdı

Bununla birlikte Neville, Arjantin millî takımının güçlü yönlerine de değindi. Takım içindeki karşılıklı güveni, dayanışmayı ve mücadele ruhunu yüksek değerlendirdi.

«Bazen kötü oynuyorlardı, ancak takım içindeki harika 'kimya' ve savaşçı ruh sayesinde ilerliyorlardı», dedi.

Ona göre Arjantin turnuva boyunca her zaman en yüksek kalitede futbol sergilemedi, ancak zor durumlarda takım olarak birleşebilmeyi başardı.

Neville, hücum liderinin etkisini vurguladı

Eski İngiliz futbolcu, Arjantin hücumunda takımı peşinden sürükleyebilecek olağanüstü yetenekte bir oyuncunun bulunduğunu da kaydetti.

Neville'e göre, bu lider olmasaydı Arjantin'in turnuvada yarı final aşamasına bile gelmesi oldukça zor olurdu.

Ancak Dünya Kupası finalinde bireysel beceri bile İspanya'nın düzenli savunmasını aşmaya yardımcı olamadı.

Finaldeki oyun Arjantin'in başarılarını gölgede bırakır mı?

Arjantin finale kadar yükselmiş olsa da, kritik maçtaki hücum performansları takıma yönelik eleştirileri artırdı.

Neville'in sert çıkışı da bu çelişkiyi yansıtıyor: bir tarafta finale kadar gelen mücadeleci bir takım, diğer tarafta ise 120 dakikada isabetli şut bulamamış bir hücum hattı.

Sizce Arjantin finalde gerçekten çok mu kötü oynadı yoksa İspanya mı çok güçlü bir performans sergiledi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

Gary NevilleArjantinİspanyaLionel Scaloni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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