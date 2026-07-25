DK-2026'da parlayan Vozinha lejyoner olmaya çok yakın...

·95·Spor
DK-2026'da parlayan Vozinha lejyoner olmaya çok yakın...

DK-2026'daki güvenilir performansıyla tanınan Yeşil Burun Adaları milli takım kalecisi Vozinha'nın kariyerine Şili'de devam etmesi bekleniyor. 40ındaki file bekçisi, ülkenin en ünlü kulüplerinden Colo-Colo ile sözlü anlaşmaya vardı.

Insan Fabrizio Romano'nun haberine göre, taraflar arasında evrakların imzalanması ve sağlık kontrolü süreci kaldı. Daha önce Vozinha için Lionel Messi 'nin formasını giydiği Inter Miami de ana aday olarak gösterilmişti.

Taraflar sözlü anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano X sosyal ağında, Vozinha'nın Colo-Colo'ya transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kaynağa göre, transferle ilgili belgelerin yakın zamanda imzalanması gerekiyor. Bu sürecin hafta sonuna kadar tamamlanması, ardından kalecinin sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Şimdilik Colo-Colo transferi resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle Vozinha'nın Şili kulübüne transferi ancak belgeler imzalandıktan sonra tamamen onaylanacak.

Colo-Colo tecrübeli kaleciyi seçti

Daha önce Şili kulübü başkanı Anibal Mosa'nın talimatıyla Vozinha'nın temsilcileriyle görüşmelerin başlatıldığı bildirilmişti.

Colo-Colo, 40 yaşındaki file bekçisinin büyük uluslararası tecrübesine ve Dünya Kupası'ndaki performansına odaklandı. Vozinha'nın da Şili'de kariyerinin yeni aşamasını başlatmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Futbolcu hakkında

Bilgi

Tam adı

Vozinha

Yaşı

40 yaşında

Milli takımı

Yeşil Burun Adaları

Olası yeni kulübü

Colo-Colo

Anlaşmanın durumu

Sözlü anlaşma

Sonraki aşama

Evraklar ve sağlık kontrolü

Inter Miami de kaleciyle ilgilendi

Vozinha için yarışta Colo-Colo'nun ana rakiplerinden biri olarak ABD kulübü Inter Miami gösterilmişti.

Florida kulübünde Arjantinli yıldız Lionel Messi forma giyiyor. Bu nedenle Vozinha'nın ABD şampiyonasına transferi de olası bir seçenek olarak görülmüştü.

Ancak son bilgilere göre kaleci Şili seçeneğini tercih etmeye yakın. Colo-Colo'nun onu ilk 11'de görme isteği müzakerelerde belirleyici faktör olmuş olabilir.

Dünya Kupası'nda iki maçta gol yemedi

Vozinha, DK-2026'da Yeşil Burun Adaları milli takımının tarihi katılımı sırasında dört karşılaşmada sahaya çıktı.

Bunların ikisinde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli file bekçisinin sakinliği ve kritik pozisyonlardaki kurtarışları takımın son 16 turuna çıkmasına yardımcı oldu.

Yeşil Burun Adaları tarihindeki ilk kez dünya kupasının final aşamasında yer aldı. Milli takım son 32 turunda Arjantin'e karşı kıyasıya bir mücadele verip 2:3'lük skorla kaybetti.

Vozinha serbest oyuncu olarak kulüp değiştirebilir

Kalecinin Portekiz ikinci liginde yer alan Chaves ile sözleşmesi bu yaz sona erdi.

Bu durum Colo-Colo'ya Vozinha'yı bonservis bedeli ödemeden kadroya katma fırsatı sunuyor. Kulüp sadece oyuncunun kişisel sözleşmesi, maaşı ve diğer şartlar üzerinde anlaşmaya varmak zorunda kalacak.

Vozinha'nın büyük tecrübesi Colo-Colo için sadece sahada değil, aynı zamanda genç kalecilerin gelişiminde de faydalı olabilir.

Resmi açıklama yakın

Sözlü anlaşmaya varılmış olsa da transfer henüz tamamlanmadı. Vozinha'nın sağlık kontrolünden başarıyla geçmesi ve tarafların sözleşmeyi imzalaması gerekiyor.

Süreç planlandığı gibi giderse, DK-2026'da ünlenen Yeşil Burun Adaları file bekçisi önümüzdeki günlerde Colo-Colo'nun yeni futbolcusu olarak resmiyet kazanabilir.

Sizce 40 yaşındaki Vozinha Colo-Colo'nun ana kalecisi olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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