Roy Keane'den Messi Açıklaması: "O Hâlâ Cristiano Ronaldo Seviyesine Ulaşamadı"

Lionel Messi'nin dünya futbol tarihindeki yeri yeniden hararetli bir tartışmaya yol açtı. Gary Neville, Roy Keane ve Ian Wright, Arjantinli yıldızın Pelé ve Diego Maradona'dan üstün tutulup tutulamayacağı sorusu üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Sohbetin en çarpıcı noktası Roy Keane'in Cristiano Ronaldo hakkındaki esprili yanıtı oldu. Messi'nin Dünya Kupası'ndaki yeni rekorları ise tartışmayı daha da alevlendirdi.

Neville tarihi soruyu gündeme taşıdı

"The Overlap" programında Gary Neville, Messi'nin son başarılarından sonra onu futbol tarihinin en büyüğü olarak görme vaktinin gelip gelmediğini sordu.

"Artık Messi'yi Pelé ve Maradona'dan da üstün tutabilir miyiz? Elde ettiği başarılardan sonra bunu konuşmanın zamanı gelmedi mi?" dedi Neville.

Onun sorusu Messi'nin kişisel rekorlarına, milli takımdaki sonuçlarına ve uzun yıllar boyunca üst düzeyde oynamış olmasına dayanıyordu.

Roy Keane'den Ronaldo vurgusu

Neville'in sorusuna Roy Keane beklenmedik bir cevap verdi.

"Evet, ama o hâlâ Cristiano Ronaldo seviyesine ulaşamadı" dedi eski futbolcu.

Ardından Keane gülmeye başladı. Bu, sözlerinin ciddi bir sonuçtan ziyade esprili bir çıkış olduğunu gösterdi.

Keane, "Manchester United"'daki kariyeri ve Cristiano Ronaldo ile olan bağları nedeniyle Portekizli futbolcuyu sık sık savunmasıyla da tanınıyor.

Neville henüz kesin bir sonuca hazır değil

Gary Neville, Messi'yi futbol tarihinin zirvesine yerleştirme konusunda temkinli bir görüş bildirdi.

"Bence henüz onu en yüksek basamağa koymaya hazır değiliz" dedi.

Bu düşünce, futboldaki "tüm zamanların en iyisi" (GOAT) tartışmasının hâlâ açık kaldığını gösteriyor. Çünkü Pelé, Maradona, Messi ve Ronaldo farklı dönemlerde, farklı şartlarda ve stillerde oynadılar.

Messi'nin turnuvadaki istatistikleri tartışmayı güçlendirdi

Sona eren Dünya Kupası'nda Lionel Messi takımının ana liderlerinden biri oldu.

İstatistik Sonuç Goller 8 Asistler 4 Toplam Gol Katkısı 12 Turnuvadaki Statüsü En İyi Asistçi

Arjantinli futbolcu, milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvaların tarihinde 20 gol katkısı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca Dünya Kupaları tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olarak yeni bir rekor kaydetti.

Messi tarihin en büyük futbolcusu mu?

Messi'nin teknik becerisi, golleri, asistleri ve uzun yıllara dayanan istikrarı onu futbol tarihinin en büyük isimleri arasına soktuğu şüphesiz.

Ancak onu Pelé, Maradona veya Ronaldo'dan üstün tutmak büyük ölçüde taraftarların kişisel görüşüne bağlı. Farklı kuşakların temsilcilerini sadece rakamlar üzerinden kıyaslamak ise her zaman tam resmi vermez.

Sizce Lionel Messi futbol tarihinin en büyük oyuncusu mu, yoksa Pelé, Maradona ve Ronaldo'dan biri daha mı üstün? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.