Dünya Kupası 2026 Nihai Sıralaması: Özbekistan Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılan millî takımların genel nihai sıralamasını açıkladı. Turnuvanın galibi İspanya birinci sırayı alırken, finalist Arjantin ikinci, İngiltere ise üçüncü basamakta yer aldı.

Özbekistan Millî Futbol Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını genel sıralamada 44. sırada tamamladı.

Nihai sıralamalar nasıl belirlendi?

FIFA, tabloyu oluştururken öncelikle her millî takımın turnuvanın hangi aşamasına kadar yükseldiğini dikkate aldı. Turnuvada daha uzun süre kalan takım, sıralamada daha üst basamağa yerleştirildi.

Aynı aşamada turnuvadan elenen millî takımlar şu kriterlere göre sıralandı:

Tüm maçlarda toplanan toplam puanlar; Genel averaj; Atılan gol sayısı; Tüm göstergelerin eşit olması durumunda takımlara aynı sıranın verilmesi.

Penaltı atışlarına kadar giden karşılaşmalar bu hesaplamada beraberlik olarak kabul edildi.

İspanya şampiyon, Arjantin ikinci

Dünya Kupası'nın kazananı İspanya, genel sıralamada da zirvede yer aldı. Finalde kaybeden Arjantin ikinci, İngiltere ve Fransa ise ilk dördü tamamladı.

İlk on sıra şu şekildedir:

Sıra Millî Takım 1 İspanya 2 Arjantin 3 İngiltere 4 Fransa 5 Norveç 6 Belçika 7 Fas, İsviçre 8 Meksika 9 Kolombiya 10 Brezilya

Özbekistan hangi takımların önünde yer aldı?

Özbekistan millî takımı FIFA'nın nihai tablosunda 44. sırada yer aldı. Millî takım Tunus ve Irak'ın önünde, Haiti ve Ürdün'ün ardından kendine yer buldu.

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası'ndaki nihai komşuları:

Sıra Millî Takım 41 Panama 42 Ürdün 43 Haiti 44 Özbekistan 45 Tunus 46 Irak

Dünya Kupası 2026'nın tam nihai tablosu

1–16. sıralar:

İspanya Arjantin İngiltere Fransa Norveç Belçika Fas, İsviçre Meksika Kolombiya Brezilya ABD Portekiz Kanada Mısır Paraguay Hollanda

17–32. sıralar:

Almanya Fildişi Sahili Hırvatistan Japonya Avustralya Kongo Demokratik Cumhuriyeti Gana Ekvador, Güney Afrika Cumhuriyeti İsveç Avusturya Bosna-Hersek Cezayir Senegal Yeşil Burun Adaları İran Güney Kore

33–46. sıralar:

Türkiye İskoçya Uruguay Suudi Arabistan Çekya Yeni Zelanda Katar Curaçao Panama Ürdün Haiti Özbekistan Tunus Irak

Özbekistan için tarihi bir deneyim

44. sıra en üst düzey sonuç olmayabilir, ancak bu, Özbekistan millî takımının Dünya Kupası final aşamasındaki ilk katılımı olarak tarihe geçecektir.

Turnuvada kazanılan tecrübe, yapılan hatalar ve güçlü rakiplere karşı oynanan maçlar gelecek turnuvalara hazırlık aşamasında büyük önem taşıyabilir.

Sizce Özbekistan millî takımının Dünya Kupası 2026'daki performansını nasıl değerlendirmek gerekir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.