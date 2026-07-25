Dünya Kupası 2026 Nihai Sıralaması: Özbekistan Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılan millî takımların genel nihai sıralamasını açıkladı. Turnuvanın galibi İspanya birinci sırayı alırken, finalist Arjantin ikinci, İngiltere ise üçüncü basamakta yer aldı.
Özbekistan Millî Futbol Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını genel sıralamada 44. sırada tamamladı.
Nihai sıralamalar nasıl belirlendi?
FIFA, tabloyu oluştururken öncelikle her millî takımın turnuvanın hangi aşamasına kadar yükseldiğini dikkate aldı. Turnuvada daha uzun süre kalan takım, sıralamada daha üst basamağa yerleştirildi.
Aynı aşamada turnuvadan elenen millî takımlar şu kriterlere göre sıralandı:
Tüm maçlarda toplanan toplam puanlar;
Genel averaj;
Atılan gol sayısı;
Tüm göstergelerin eşit olması durumunda takımlara aynı sıranın verilmesi.
Penaltı atışlarına kadar giden karşılaşmalar bu hesaplamada beraberlik olarak kabul edildi.
İspanya şampiyon, Arjantin ikinci
Dünya Kupası'nın kazananı İspanya, genel sıralamada da zirvede yer aldı. Finalde kaybeden Arjantin ikinci, İngiltere ve Fransa ise ilk dördü tamamladı.
İlk on sıra şu şekildedir:
Sıra
Millî Takım
1
İspanya
2
Arjantin
3
İngiltere
4
Fransa
5
Norveç
6
Belçika
7
Fas, İsviçre
8
Meksika
9
Kolombiya
10
Brezilya
Özbekistan hangi takımların önünde yer aldı?
Özbekistan millî takımı FIFA'nın nihai tablosunda 44. sırada yer aldı. Millî takım Tunus ve Irak'ın önünde, Haiti ve Ürdün'ün ardından kendine yer buldu.
Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası'ndaki nihai komşuları:
Sıra
Millî Takım
41
Panama
42
Ürdün
43
Haiti
44
Özbekistan
45
Tunus
46
Irak
Dünya Kupası 2026'nın tam nihai tablosu
1–16. sıralar:
İspanya
Arjantin
İngiltere
Fransa
Norveç
Belçika
Fas, İsviçre
Meksika
Kolombiya
Brezilya
ABD
Portekiz
Kanada
Mısır
Paraguay
Hollanda
17–32. sıralar:
Almanya
Fildişi Sahili
Hırvatistan
Japonya
Avustralya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Gana
Ekvador, Güney Afrika Cumhuriyeti
İsveç
Avusturya
Bosna-Hersek
Cezayir
Senegal
Yeşil Burun Adaları
İran
33–46. sıralar:
Türkiye
İskoçya
Uruguay
Çekya
Yeni Zelanda
Katar
Curaçao
Panama
Ürdün
Haiti
Özbekistan
Tunus
Irak
Özbekistan için tarihi bir deneyim
44. sıra en üst düzey sonuç olmayabilir, ancak bu, Özbekistan millî takımının Dünya Kupası final aşamasındaki ilk katılımı olarak tarihe geçecektir.
Turnuvada kazanılan tecrübe, yapılan hatalar ve güçlü rakiplere karşı oynanan maçlar gelecek turnuvalara hazırlık aşamasında büyük önem taşıyabilir.
Sizce Özbekistan millî takımının Dünya Kupası 2026'daki performansını nasıl değerlendirmek gerekir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.
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