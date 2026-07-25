Dünya Kupası 2026 Nihai Sıralaması: Özbekistan Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

·181·Spor
Dünya Kupası 2026 Nihai Sıralaması: Özbekistan Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılan millî takımların genel nihai sıralamasını açıkladı. Turnuvanın galibi İspanya birinci sırayı alırken, finalist Arjantin ikinci, İngiltere ise üçüncü basamakta yer aldı.

Özbekistan Millî Futbol Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını genel sıralamada 44. sırada tamamladı.

Nihai sıralamalar nasıl belirlendi?

FIFA, tabloyu oluştururken öncelikle her millî takımın turnuvanın hangi aşamasına kadar yükseldiğini dikkate aldı. Turnuvada daha uzun süre kalan takım, sıralamada daha üst basamağa yerleştirildi.

Aynı aşamada turnuvadan elenen millî takımlar şu kriterlere göre sıralandı:

  1. Tüm maçlarda toplanan toplam puanlar;

  2. Genel averaj;

  3. Atılan gol sayısı;

  4. Tüm göstergelerin eşit olması durumunda takımlara aynı sıranın verilmesi.

Penaltı atışlarına kadar giden karşılaşmalar bu hesaplamada beraberlik olarak kabul edildi.

İspanya şampiyon, Arjantin ikinci

Dünya Kupası'nın kazananı İspanya, genel sıralamada da zirvede yer aldı. Finalde kaybeden Arjantin ikinci, İngiltere ve Fransa ise ilk dördü tamamladı.

İlk on sıra şu şekildedir:

Sıra

Millî Takım

1

İspanya

2

Arjantin

3

İngiltere

4

Fransa

5

Norveç

6

Belçika

7

Fas, İsviçre

8

Meksika

9

Kolombiya

10

Brezilya

Özbekistan hangi takımların önünde yer aldı?

Özbekistan millî takımı FIFA'nın nihai tablosunda 44. sırada yer aldı. Millî takım Tunus ve Irak'ın önünde, Haiti ve Ürdün'ün ardından kendine yer buldu.

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası'ndaki nihai komşuları:

Sıra

Millî Takım

41

Panama

42

Ürdün

43

Haiti

44

Özbekistan

45

Tunus

46

Irak

Dünya Kupası 2026'nın tam nihai tablosu

1–16. sıralar:

  1. İspanya

  2. Arjantin

  3. İngiltere

  4. Fransa

  5. Norveç

  6. Belçika

  7. Fas, İsviçre

  8. Meksika

  9. Kolombiya

  10. Brezilya

  11. ABD

  12. Portekiz

  13. Kanada

  14. Mısır

  15. Paraguay

  16. Hollanda

17–32. sıralar:

  1. Almanya

  2. Fildişi Sahili

  3. Hırvatistan

  4. Japonya

  5. Avustralya

  6. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

  7. Gana

  8. Ekvador, Güney Afrika Cumhuriyeti

  9. İsveç

  10. Avusturya

  11. Bosna-Hersek

  12. Cezayir

  13. Senegal

  14. Yeşil Burun Adaları

  15. İran

  16. Güney Kore

33–46. sıralar:

  1. Türkiye

  2. İskoçya

  3. Uruguay

  4. Suudi Arabistan

  5. Çekya

  6. Yeni Zelanda

  7. Katar

  8. Curaçao

  9. Panama

  10. Ürdün

  11. Haiti

  12. Özbekistan

  13. Tunus

  14. Irak

Özbekistan için tarihi bir deneyim

44. sıra en üst düzey sonuç olmayabilir, ancak bu, Özbekistan millî takımının Dünya Kupası final aşamasındaki ilk katılımı olarak tarihe geçecektir.

Turnuvada kazanılan tecrübe, yapılan hatalar ve güçlü rakiplere karşı oynanan maçlar gelecek turnuvalara hazırlık aşamasında büyük önem taşıyabilir.

Sizce Özbekistan millî takımının Dünya Kupası 2026'daki performansını nasıl değerlendirmek gerekir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

FIFAİspanyaArjantinİngiltereÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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