Elon Musk, Starship'in Yeni Isı Kalkanı Katmanını Yüksek Değerlendirdi

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, Starship uzay aracının son testlerinden sonra ısıdan koruma sisteminin belirgin şekilde iyileştirildiğini açıkladı. Milyarder, Flight 10'dan Flight 13'e kadar olan uçuşları karşılaştırırken yeni nesil kaplama hakkında "harika bir görünüme sahip" diyerek olumlu görüş bildirdi. Bu değişiklik, uzaya defalarca gidip gelebilen bir ulaşım sistemi yaratma yolunda önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sosyal medyada yayılan ve çeşitli test aşamalarını yansıtan fotoğraflar, SpaceX mühendislerinin ısı koruması üzerinde devasa boyutta bir çalışma gerçekleştirdiğini gösteriyor. Özellikle Flight 10 testinden sonra aracın gövdesinde güçlü ısınma izleri, turuncu lekeler ve koruma plakalarının hasar gördüğü açıkça göze çarpıyordu. Ancak Flight 13 uçuşundan sonra aracın yüzeyi neredeyse hiç değişmemiş ve tekdüze siyah rengini korumuştur.

Teknolojik Gelişme ve Starship V3 Olanakları

Isı ekranını mükemmelleştirmek, Starship programının en önemli stratejik aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Araç, atmosfere çok yüksek hızda girdiğinde oluşan ekstrem sıcaklığa dayanmak zorundadır. Eğer bu sistem kusursuz çalışmazsa, aracı yeniden kullanmak imkansız olacaktır; bu durum ise SpaceX şirketinin Mars ve Ay'a uçuşları ucuzlatma planıyla çelişmektedir.

ixbt.com'un bilgilerine göre Starship aracının 13. test uçuşu (Flight 13) 24 Temmuz günü Teksas'taki Starbase poligonundan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu test, Starship V3 olarak adlandırılan güncellenmiş versiyonun ikinci uçuşu olarak tarihe geçti. Aracın yeni modifikasyonu yalnızca sağlamlığıyla değil, aynı zamanda aerodinamik özellikleriyle de öncekilerden ayrılmaktadır.

Uzmanların vurguladığına göre ısı plakalarının dayanıklılığının artması, aracı uçuşlar arasında teknik kontrolden geçirme süresini kısaltmaktadır. Bu durum ise gelecekte Starship araçlarını tıpkı uçaklar gibi günde birkaç kez uzaya fırlatma imkanı verecektir. Elon Musk tam olarak bu hedefi kendi ana misyonu olarak görmektedir.

Şu anda SpaceX ekibi elde edilen verileri analiz etmeye devam etmektedir. Sıradaki uçuşlarda ısı korumasının daha da ağır şartlarda test edilmesi beklenmektedir. Söz konusu başarılar sadece ABD havacılık ve uzay sanayisi için değil, tüm dünya için gezegenler arası ulaşım sisteminin şekillenmesinde temel görevi görecektir.