36 haftalık bebek ölümünde suçlanan kadın neden beraat etti?

Güney Kore’da büyük tartışmalara yol açan dava hakkında beklenmedik bir karar alındı. 36 haftalık hamileliğini sonlandırdıktan sonra bebeğini öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki kadın, temyiz mahkemesinin kararıyla beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu kadın 2024 yılında YouTube üzerinden hamileliğini sekizinci ayında sonlandırdığına dair bir video yayınlamıştı. Bu durum kamuoyunda sert tartışmalara neden olmuş ve Güney Kore Sağlık Bakanlığının girişimiyle resmi soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde savcılar, bebeğin sezaryen ameliyatıyla canlı doğduğunu, ardından buzdolabına konularak hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bu temelle ilk derece mahkemesi kadına üç yıl ertelenmiş hapis cezası vermişti. Ayrıca ameliyatı gerçekleştiren cerrah dört yıl, özel hastanenin başhekimi ise altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak temyiz mercii davayı yeniden inceleyerek kadını suçsuz buldu. Savunma tarafının aktardığına göre, aracı kişi kadına bebeğin ölü doğacağını söylemiş ve kadın yaşanan olayların gerçek detaylarından habersiz kalmıştı.

Bununla birlikte mahkeme, tıp çalışanlarına yönelik verilen cezaları da hafifletti. Cerrahın cezası 2,5 yıla, hastane müdürünün cezası ise dört yıla düşürüldü. İki sağlık çalışanı, bebeğin ölümüyle ilgili eylemlere katıldıklarını itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre kadın, hamileliğini ancak yedinci ayda öğrenmişti. İddiasına göre, düzenli bir gelirinin olmaması, ayrıca hamilelik döneminde alkol tüketmesi ve sigara içmesi nedeniyle gebeliği sonlandırmaya karar vermişti. Bu olay Güney Kore’da geç gebelik sonlandırmaları (kürtaj) ve tıbbi sorumluluk meselesini bir kez daha gündemdeki sıcak konular arasına taşıdı.