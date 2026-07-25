Starlink Ağı Genişliyor: Dünyanın En Uzaktaki Noktalarından Biri İnternete Bağlandı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, Starlink uydu interneti kapsamını genişletmeye devam ediyor. Sıradaki önemli bir adım olarak, Güney Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında yer alan ve dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olan Ascension Adası, yüksek hızdaki internet ağına bağlandı. Bu durum, ixbt.com sitesinin şirket açıklamasına dayandırdığı haberinde yer alıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ascension Adası coğrafi konumuyla öne çıkıyor. Anakara kitlesinden binlerce kilometre uzakta yer alması nedeniyle, burada geleneksel fiber optik kabloların veya yerüstü telekomünikasyon altyapısının kurulması teknik açıdan karmaşık ve ekonomik olarak çok pahalıya mal olacaktı. Starlink projesi tam da böyle erişilmesi zor bölgeler için tek etkili çözüm haline geliyor.

Küresel Kapsama Doğru Bir Adım Daha

SpaceX'in onayladığına göre, artık adanın tamamında, başkenti ve ana limanı olan Georgetown şehri dahil olmak üzere, düşük gecikme süresine (latency) sahip yüksek hızda internetten yararlanmak mümkün. Bu durum yerel halk, araştırmacılar ve turistler için küresel bilgi alanına tam entegrasyon sağlama imkânı sunuyor.

Şirket uzmanlarının belirttiğine göre, Starlink hizmetinin bu bölgede başlatılması, SpaceX'in tüm gezegen boyunca kesintisiz iletişim sağlama stratejisinin bir parçasıdır. Şirket daha önce Hint Okyanusu'ndaki Seychelles Adaları takımadalarında da hizmetlerini devreye almıştı. Bu tür projeler, uydu teknolojilerinin dijital eşitsizliği gidermede ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.

Özbekistan koşullarında da Starlink teknolojisine ilgi oldukça yüksek. Ülkenin dağlıq ve uzak köylerinde kaliteli iletişim kurma meselesi güncelliğini korurken, SpaceX gibi şirketlerin küresel faaliyetlerinin gelecekte bölgesel iletişim kalitesine de olumlu etki yapması bekleniyor.

Günümüzde Starlink, alçak yörüngeli uydu takımyıldızı aracılığıyla dünyanın düzinelerce ülkesinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket her ay yeni bölgeleri haritasına ekleyerek, geleneksel sağlayıcıların ulaşamadığı noktalarda bir internet devrimi gerçekleştiriyor.