SpaceX Başarısı: Starship İlk Kez Okyanusa Sağ Salim İndi

·47·Teknoloji
SpaceX Başarısı: Starship İlk Kez Okyanusa Sağ Salim İndi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay keşif tarihine önemli bir damga vurdu. Flight 13 test uçuşu kapsamında Starship uzay aracı, uzaydan döndükten sonra Hint Okyanusu'na başarıyla iniş yaptı ve ilk kez bütünlüğünü korudu. Bu başarı, tamamen yeniden kullanılabilir bir taşımacılık sistemi yaratma yolundaki en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araç, motorlar yardımıyla frenleme ve dikey iniş manevrasını gerçekleştirdikten sonra su yüzeyinde yüzmeye devam etti. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, aparat beklendiği gibi patlamadı, aksine kararlı durumunu korudu. Gövdenin bazı kısımlarında küçük alevler görülmüş olsa da, bu durum genel yapının sağlamlığına zarar vermedi.

Telemetri ve Starlink Bağlantısı

Bu testin dikkat çekici yönlerinden biri de Starship okyanusa düştükten sonra bile Starlink uydu ağı üzerinden telemetri verilerini aktarmaya devam etmesiydi. Bu durum, mühendislerin aracın durumunu gerçek zamanlı olarak izlemesine ve tüm sistemlerin nasıl çalıştığını analiz etmesine olanak sağladı. Elon Musk, sosyal medyada geminin sağlam olduğunu ve veri iletmeye devam ettiğini doğruladı.

Hayatta kalan Starship artık uzmanlar için paha biçilemez bir araştırma nesnesi olarak hizmet edecek. Mühendisler, uzaydaki aşırı sıcaklıklara dayanıklı ısı koruma plakalarının, motorların ve aerodinamik dümenlerin durumunu ayrıntılı olarak inceleyebilecekler. Daha önce Elon Musk, ısı koruma katmanının yeni versiyonunu yüksek değerlendirerek, geminin uzaydan döndükten sonra da harika bir görünüme sahip olacağını vurgulamıştı.

Bu uçuş yalnızca geminin tasarımını değil, aynı zamanda SpaceX ekosistemindeki diğer projeleri de test etti. Özellikle şirket mühendisi Michael Nicholls, yeni nesil 20 adet Starlink V3 uydusunun test edilmesindeki önemli bir aşamanın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bu durum, uzayda AI ve iletişim sistemlerinin daha da geliştirilmesine hizmet ediyor.

Özbekistanlı uzay meraklıları ve teknoloji tutkunları için de bu haber büyük önem taşıyor. Starship projesinin başarısının gelecekte Mars ve Ay'a yapılacak uçuşların maliyetini önemli ölçüde ucuzlatması bekleniyor. Dünyanın en güçlü roket sisteminin yeniden kullanılabilir duruma gelerek dönmesi, SpaceX şirketini hedeflerine bir adım daha yaklaştırdı.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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