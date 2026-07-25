Trump’tan BT Devlerine Şart: Uzmanlar Bunu «Dişsiz» Bir Vaat Olarak Nitelendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ve veri merkezlerinin (data center) tükettiği şaşırtıcı düzeydeki elektrik enerjisi için şirketlerin kendilerinin «uygun bir ödeme» yapması gerektiğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından sunulan yeni girişime göre teknolojik devler, yerel halk için elektrik fiyatlarının artmasını önlemek ve kendi enerji altyapılarını bağımsız olarak finanse etmek zorunda.

Zamin.uz bu tartışmalı kararı, Trump’ın BT sektörüne yönelik baskısını ve uzmanların ciddi endişelerini ayrıntılı olarak analiz ediyor.

1. İradi Vaat: Veri Merkezlerine Hangi Yükümlülükler Yükleniyor?

Beyaz Saray, veri merkezlerinin aşırı derecede elektrik tüketmesinin sıradan tüketiciler için fatura fiyatlarını artırabileceğini kabul etti. Bu nedenle kapsamlı bir gönüllü anlaşma geliştirildi.

Bağımsız Enerji Kaynağı: Veri merkezleri kendileri için ayrı enerji kaynakları getirmeli veya kullandıkları elektrik ve ek altyapı maliyetlerini tamamen karşılamalıdır.

Toplulukları Destekleme: Altyapıya yatırım yapılması ve acil durumlarda kendi yedek güçlerinin halk tarafından kullanılmasına izin verilmesi öngörülmektedir.

İmzalayan Taraflar: Beyaz Saray tarafından açıklanan kaynağa göre, vaat 27 veri merkezi üreticisi, 55 kamu hizmetleri şirketi, 105 elektrik kooperatifi ve 23 Cumhuriyetçi vali tarafından imzalandı.

2. «Bunlar Akıllı Topluluklar»: Trump BT Altyapısını Savundu

Yükümlülükler getirilmesine rağmen Trump, veri merkezlerini sert bir şekilde eleştirmekten kaçındı; aksine onları övdü ve toplulukları bu tür projeleri aktif bir şekilde kabul etmeye çağırdı.

Donald Trump’ın Açıklamasından: «Gerçekten veri merkezlerini isteyen topluluklarınız var ve açıkçası bunlar akıllı topluluklar. Çünkü bu, çok sayıda yeni iş imkanı ve çok nadir kesintiler anlamına geliyor. Topluluğunuzu bu şeylerin ne kadar harika olduğuna inandırmalısınız. Buna karşı çıkamazsınız, buna uymalısınız ve tüm korumalara sahip olacaksınız.»

Beyaz Saray Planı ve Uzmanların Şüpheciliği: Temel Farklılıklar

Yönler Beyaz Saray ve Trump’ın Pozisyonu Uzmanların ve Eleştirmenlerin Görüşü Belgenin Statüsü Büyük şirketler ve eyaletler tarafından imzalanan vaat Hiçbir yasal yükümlülüğü olmayan «dişsiz» bir kağıt Elektrik Fiyatı Sıradan halk için fiyatların artması önlenecek Fiyatlar yine de artacak, çünkü maliyet kontrolü yok Ekonomik Etki Binlerce yeni iş imkanı ve milyarlarca dolarlık yatırım Maliyetleri kimin tam olarak karşılayacağı konusunda kesin bir uzlaşı yok

3. Eleştiri Fırtınası: «Hiçbir Yükümlülük Yok»

Siyasi çevrelerin hem sol hem de sağ kanat temsilcileri ile uzmanlar, bu vaadin pratikte işleyeceği konusunda ciddi şüpheler dile getirmektedir.

Cato Enstitüsü (Libertaryen Yaklaşım): Enerji uzmanı Travis Fisher, bunun sadece iradi bir vaat olduğunu ve bunu ihlal etmenin hiçbir sorumluluğunun öngörülmediğini vurguluyor. «Tüm masraflarınızı karşılamayı kabul etseniz bile, hangi masrafın tam olarak size ait olduğunu ayırmak çok karmaşık bir bulmacadır» diyor. Climate Power (İlerlemeci Yaklaşım): Biden yönetiminin eski çalışanı Jesse Lee belgeyi sert bir şekilde eleştirdi:

Jesse Lee’nin Tepkisi: «Doğrusunu söylemek gerekirse, bu aslında fiyatların artmasına yol açacaktır. Şirketler sanki bir şeyi kontrol ediyormuş gibi bir izlenim bırakıyorlar ve artık fiyatları tutmak konusunda hiç endişelenmeyecekler. Bütün bunlar dişsiz ve tamamen belirsiz bir belgedir.»

Bu karar elektrik fiyatını nasıl etkileyecek?

Yapay zekanın gelişmesi ve veri merkezlerinin geometrik ilerlemeyle artması, tüm dünyada bir enerji devrimi ve kaynak kıtlığı tetiklemektedir.

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