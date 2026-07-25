Arsenal, Vinícius Júnior transferi için Real Madrid ile temasa geçti

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Arsenal, Vinícius Júnior transferi için Real Madrid ile temasa geçti

Londra ekibi Arsenal, transfer pazarında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. The Athletic'in haberine göre "Topçular", Real Madrid'in hücum oyuncusu Vinícius Júnior'un transfer durumu hakkında ilk resmi soruşturmayı gönderdi. İngiltere ikincisi, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katma imkânlarını ciddi şekilde inceliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Bu ilgi, Madrid kulübü ile futbolcu arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde ortaya çıktı. Şu anda Vinícius Júnior'un mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli. Ancak taraflar yeni kontrat konusunda henüz anlaşmaya varamadı; bu durum ise Avrupa devleri için elverişli bir fırsat yaratıyor.

Sözleşme sorunları ve Florentino Pérez'in endişesi

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez durumdan oldukça endişeli. Edinilen bilgilere göre futbolcunun yıllık maaşı 25 milyon euro ve mevcut sezon sonunda kendisine büyük miktarda sadakat primi ödenmesi gerekiyor. Eğer sözleşme uzatılmazsa kulüp yönetimi, oyuncuyu bedelsiz kaptırma riskinden kaçınmak için satışını değerlendirebilir.

Aynı zamanda "Eflatun-beyazlılar", şimdiden Vinícius Júnior'a alternatif aramaya başladı. Madrid ekibi, RB Leipzig takımının 2006 doğumlu yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomandé'nin transferine yakın duruyor. Bu hamle, Vinícius Júnior'un geleceğinin soru işareti altında olduğunun bir diğer sinyali olarak değerlendiriliyor.

Arsenal kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Arsenal, kısa süre önce Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferinin ardından hücum hattını yenilemeye başladı. Londra ekibi, Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış olmasına rağmen, Vinícius Júnior kalitesinde bir futbolcunun takımın hücum potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Vinícius Júnior, 2018 yılında Real Madrid'e katıldığından bu yana 375 maça çıktı, 128 gol attı ve 100 asist kaydetti. Tecrübesi ve hızı Mikel Arteta'nın oyun sistemine son derece uygun görülüyor. Şimdilik kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamadı ancak Arsenal durumu yakından takip ediyor.

Futbolseverler için bu transferin gerçekleşmesi halinde İngiltere Premier Ligi'nin çekiciliği hiç şüphesiz daha da artacaktır. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen Vinícius Júnior'un Londra'ya taşınması yalnızca Arsenal'in değil, tüm ligin itibarını olumlu yönde etkileyecektir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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