Dünya Şampiyonu İspanya Neden ABD'ye 15 Milyon Dolar Ödeyecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya millî takımı beklenmeyen bir mali masrafla karşı karşıya kaldı. Kulislerde konuşulanlara göre, takımın şampiyonluk için elde ettiği para ödülünün bir kısmı ABD vergi mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda vergi olarak ödenecek. Bu konuda Fox News televizyon kanalı haber yayınladı.

Edinilen bilgiye göre, ABD yasalarına göre ülkesinde gelir elde eden yabancı yerleşik olmayanlar, çifte vergilendirme anlaşmaları yoluyla muafiyetler belirlenmemişse, bu gelirden %30 federal vergi ödemek zorundadır.

İspanya millî takımı Dünya Kupası'ndaki zaferi için toplam 50 milyon dolar para ödülü kazandı. Ancak ABD tarafı futbolcuları tek bir takım olarak değil, bireysel kişiler olarak değerlendirdi. Bu nedenle vergi matrahı her oyuncu için ayrı ayrı hesaplandı.

Sonuç olarak İspanya millî takımı ABD bütçesine 15 milyon dakika kadar vergi ödemek zorunda kalabilir.

Haberde, ABD Kongresi temsilcilerinin Avrupalı ekibin yürürlükteki vergi kurallarını önceden incelemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri sporculara uygulanan bu kadar yüksek vergi oranını eleştirerek gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.