Maradona'nın «Tanrı'nın Eli» ve «Yüzyılın Golü»nü attığı top açık artırmaya çıkarıldı (video)

·97·Dünya
Maradona'nın «Tanrı'nın Eli» ve «Yüzyılın Golü»nü attığı top açık artırmaya çıkarıldı (video)

1986 Dünya Kupası'nda Arjantin ile İngiltere arasındaki çeyrek final maçında kullanılan ünlü Adidas Azteca topu Heritage açık artırmasına çıkarıldı. Tam da bu top ile Diego Maradona önce «Tanrı'nın Eli» adıca tarihe geçen golü atmış, bundan dört dakika sonra ise birkaç rakibini çalımlayarak futbol tarihinin efsanevi «Yüzyılın Golü»nün sahibi olmuştu. Bu konuda “My Seldon” haber bildirdi.

Boşuna «Tanrı'nın Eli» (La Mano de Dios / Hand of God) tabiri kullanılmıyor.

1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı oynanan maçta Maradona eliyle topu kaleye göndermişti. Hakem bu durumu fark etmemiş ve golü geçerli saymıştı. Maçtan sonra Maradona:

«Gol Maradona'nın değil, Tanrı'nın eliyle atıldı», — demişti.

Bundan sonra bu gol tüm dünyada «Tanrı'nın Eli» adı ile ün salmıştı.

Aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen topun değeri düşmedi. Açık artırma satışları 2,5 milyon dolardan başlayacak ve organizatörler onu 10 milyon dolara kadar satmayı planlıyor.

Beyaz eldivenli bir kişi 1986 Dünya Kupası Adidas Azteca topunu tutuyor.

Bilgi için, söz konusu top 2022 yılında 2,37 milyon dolara satılmıştı. Eğer bu sefer beklenen fiyata alıcı bulursa, o, Maradona'nın o karşılaşmada giydiği ve 9,2 milyon dolara satılan formasından bile daha pahalı bir spor hatırasına dönüşebilir.

Hatırlatmak gerekir ki, Diego Armando Maradona futbol tarihinde silinmez bir iz bırakan büyük futbolculardan biri olarak kabul edilir. O, 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires yakınlarında doğmuş, 25 Kasım 2020'de ise 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Diego MaradonaArjantinİngiltereAdidasBuenos Aires
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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