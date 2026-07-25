Walker 92 saniyede işi bitirdi: UFC'de tarihi serisi (video)

·63·Spor
Walker 92 saniyede işi bitirdi: UFC'de tarihi serisi (video)

Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da Valter Walker yine rakibinin ayağını hedef aldı. Brezilyalı ağır siklet dövüşçü Tomas Petersen'i ilk rauntta mağlup etti, ancak bu sefer alışılmış taktiğinden farklı bir hamle yaptı.

Dövüş sadece 1 dakika 32 saniye sürdü. Walker'ın bir sonraki hızlı zaferi onu UFC tarihinin nadir istatistiklerinden birine taşıdı.

Petersen üstteydi ama tuzağa düştü

UFC Fight Night 282 turnuvasının erken ön kartında Tomas Petersen maça aktif başlayıp takedown sonrasında üst pozisyonu ele geçirdi. Ancak Walker altta kalmasına rağmen rakibinin bacağını kontrol altına almaya çalıştı.

Brezilyalı dövüşçü önce kendine has heel hook denemesinde bulundu. Petersen bu tehlikeden kurtulmuş gibi görünürken, Walker arkasına geçerek calf slicer yani calf slicer kilidini uyguladı.

Petersen, kilit tam olarak oturduğu anda pes etmek zorunda kaldı.

Resmi sonuca göre Walker, ilk raundun 1:32. dakikasında submission ile galip geldi.

Walker alışılmış 'ayak avından' vazgeçti mi?

Walker, UFC'deki önceki dört galibiyetinin hepsini ilk rauntta heel hook ile elde etmişti. Bu sefer Petersen onun ana silahına karşı hazırlıklı gelmişti, fakat Brezilyalı duruma hemen adapte olarak başka bir kilide geçti.

Maç detayları

Sonuç

Kazanan

Valter Walker

Rakip

Tomas Petersen

Metot

Calf slicer ile submission

Raund

1. Raund

Süre

1:32

Walker'ın yeni rekoru

16–1

Petersen'in yeni rekoru

11–5

Bu sonuç, Petersen'in profesyonel kariyerindeki ilk submission mağlubiyeti oldu.

Beş maç — beş ilk raunt submission'ı

Walker'ın en büyük başarısı sadece Petersen'i hızlı yenmesi değil. UFC'deki üst üste beşinci maçını da ilk rauntta bacağa yönelik kilit ile bitirdi.

Serisi:

  • Junior Tafa — ilk rauntta submission;

  • Don'Tale Mayes — ilk rauntta submission;

  • Kennedy Nzechukwu — ilk rauntta submission;

  • Louie Sutherland — ilk rauntta submission;

  • Tomas Petersen — ilk rauntta submission.

Bu sonuçla Walker, üst üste beş submission galibiyetiyle Demian Maia'nın UFC rekorunu egale etti. Ayrıca ağır siklet divizyonundaki en uzun aktif galibiyet serilerinden birini sürdürdü.

Guskov'un takım arkadaşı şimdi sıralamayı gözüne kestirdi

Valter Walker, Moskova'daki GOR MMA kulübünde Özbekistan temsilcisi Bogdan Guskov ile birlikte antrenman yapıyor. Brezilyalı dövüşçü, Guskov'un en önemli sparring partnerlerinden biri olduğunu daha önce de vurgulamıştı.

Petersen'e karşı yapılan maç Walker için başka bir açıdan da önem taşıyordu. UFC ile mevcut sözleşmesinde sadece bir maçı kalmıştı ve sporcu galibiyetten sonra daha iyi finansal şartlar için masaya oturma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Şimdi asıl sınav başlıyor

Walker'ın UFC'deki rekoru 5–1 oldu. Beş rakibini üst üste ilk rauntta pes ettirdikten sonra, bir sonraki maçta sıralamadaki ağır siklet dövüşçülerinden biriyle eşleşmeyi talep etmesi mantıklı.

Ancak sonraki rakipleri bacak kilitlerine karşı çok daha ciddi önlemler alacaktır. Artık Walker'dan sadece imza submission hareketini değil, ayaktaki dövüşünü, dayanıklılığını ve güçlü rakiplere karşı tüm arsenalini göstermesi bekleniyor.

Sizce Valter Walker bir sonraki maçta UFC sıralamasından bir rakiple karşılaşmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'daki MMA hayranlarıyla paylaşın.

Valter WalkerTomas PetersenUFCAbu DabiEtihad Arena
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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