Emmanuel Petit: Harry Kane Artık Ballon d'Or'u Kazanamaz

Fransa millî takımı ve Premier Lig efsanesi Emmanuel Petit, Bayern Münih ve İngiltere millî takımı forveti Harry Kane hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ona göre, deneyimli golcünün bireysel ödüller, özellikle de Ballon d'Or müessesesindeki şansları tamamen ortadan kalktı. Petit bu durumu, forvetin en önemli ve kritik maçlarda kaybolmasıyla açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Her ne kadar Harry Kane Almanya Bundesliga'da verimli bir sezon geçirip çok sayıda gol atmış olsa da, Petit'ye göre bu sonuçlar prestijli ödülü almak için yeterli değil. Goal.com'un haberine göre, eski orta saha oyuncusu Kane'in Şampiyonlar Ligi ve millî takım düzeyindeki büyük turnuvaların eleme aşamalarında kendini gösterememesini eleştirdi.

Büyük maçlardaki başarısızlık

"Harry Kane'in Ballon d'Or için şansları bitti. Sadece Almanya ligindeki istatistiklere bakacak olursak her şey yolunda. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve millî takımda, gerçek zafer için mücadelenin gittiği zor anda kayboldu" dedi Petit, Mr Gamble'a verdiği röportajda. Onun vurguladığına göre, Kane ne kadar çabalarsa çabalasın, kritik karşılaşmalarda oyunun kaderine etki edemiyor.

Geçtiğimiz sezon Harry Kane tüm kulvarlarda 51 maçta sahaya çıkıp 61 gol atmayı başardı. 36 golle Bundesliga'nın gol kralı oldu ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ancak bu kişisel başarılar takım kupalarına dönüşmedi. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye elendi, İngiltere millî takımı ise Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e mağlup oldu.

Başlıca adaylar kimler?

Petit'ye göre günümüzde Ballon d'Or mücadelesinde diğer futbolcular çok daha önde. Aday olarak şunları sıraladı:

Lamine Yamal: Dünya Kupası'nda harika bir oyun sergileyen genç yetenek;

Dünya Kupası'nda harika bir oyun sergileyen genç yetenek; Rodri: Turnuva boyunca en istikrarlı ve güçlü oyunu sergileyen orta saha oyuncusu;

Turnuva boyunca en istikrarlı ve güçlü oyunu sergileyen orta saha oyuncusu; Lionel Messi: Şu anda Inter Miami forması giymesine rağmen, millî takımla elde ettiği başarı onu hâlâ yarışta tutuyor.

Fransız eski futbolcu, Ballon d'Or'un verilmesi sürecinde ticari kararlardan kaçınılması gerektiğini ve gerçek kazananın sahadaki sonuçlara göre belirlenmesi lüzumunu ekledi. Onun nazarında, İspanya millî takımı temsilcilerinden biri bu ödülü almaya daha layık görünüyor.

Özbek futbol severler için Harry Kane'in bu durumu ilginç bir konu, zira forvet kariyeri boyunca henüz tek bir prestijli takım kupası bile kazanamadı. Petit'in bu çıkışı ise Kane'in sadece takım olarak değil, bireysel zirveleri fethetme inancını daha da azaltabilir.